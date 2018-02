En San Luis murieron 9 personas en accidentes de tránsito en enero

Posted by Radio Dimension

El número oficial es levemente superior al del año pasado. El exceso de velocidad entre las principales causas.

En el primer mes del año los accidentes de tránsito fueron una constante. Según las estadísticas que maneja la Policía de la Provincia fueron nueve los muertos en siniestros viales.

Si se tiene en cuenta desde el 1° de enero al 31, hubo un aumento en relación con 2017, ya que el año anterior hubo ocho víctimas. Y, respecto a 2016, la cifra es menor dado que cuenta con 11.

La mayoría de ellos sucedieron en las rutas a lo largo de toda la provincia y unas pocas dentro de una zona urbana. Las semanas que más muertes contabilizaron fueron las dos primeras con siete.

El encargado del Área Mapa del Delito del Departamento de Informaciones, subcomisario Ariel Altamirano, en declaraciones a elchorrillero.com, explicó que la gran mayoría de los casos fatales fueron por “la imprudencia y la irresponsabilidad” de los conductores.

A la hora de poder calcular las víctimas, la entidad tiene en cuenta desde el momento del accidente hasta 30 días después, aunque, en casos de heridos graves, se hace “un seguimiento” por más tiempo.

“La falta de consciencia de los conductores no ayuda, si no ven un radar o móviles policiales haciendo controles no bajan la velocidad”, sostuvo.

En esta misma línea afirmó que otro denominador común es la falta de uso del cinturón de seguridad y lo definió como una “constante”: “Incluso hubo personas que salieron despedidas del vehículo y se pudo evitar si se tomaban las medidas necesarias”.

En modo de prevención por la temporada de verano, manifestó que “actualmente se realizan operativos en la Provincia”. Además, comentó que se intensificaron los puestos de control en las zonas “más complicadas”.

Los lugares “críticos”, donde son más propensos los accidentes son: la Ruta N° 18, Ruta N° 3 a la altura de la Maternidad Dra. “Teresita Baigorria”, las inmediaciones de Balde, Liborio Luna, Fraga, Ruta N°9 y el Trapiche.