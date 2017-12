El Gobierno le pone suspenso al bono de fin de año

“Será una decisión de las próximas horas ver si hay o no”, dijo la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur al ser consultada sobre la posibilidad de otorgar un plus al personal que depende del Estado provincial.

La funcionaria señaló que todavía no se ha tratado el tema en el seno del Gobierno: “La verdad no he tenido tiempo de hablarlo con el gobernador, tal vez tiene una reunión conmigo y me da una instrucción”.

El año pasado el gobernador Alberto Rodríguez Saá se adelantó y anunció en octubre el otorgamiento de un incentivo económico. El 1 de diciembre dio a conocer durante la cena de asunción de autoridades del PJ que los empleados estatales iban recibir una suma extra de $7.500 y los beneficiarios de Inclusión $3.750, fue la más alta del sector público en el país.

Este año los gobiernos de San Juan y Mendoza ya anticiparon que entregarán un adicional a fin de año. En el caso de Sergio Uñac decidió que sea de $6 mil y lo pagará en dos cuotas.

“Las otras provincias no dieron un aumento del 38% al 60,7% durante el año, rondó el 20% con cláusula gatillo. Hay dos que anunciaron un bono y están endeudadas. Están emitiendo bonos en el exterior para poder hacer frente a un plus a los empleados públicos, no pueden pagar los sueldos y para compensar están viendo y analizando”, advirtió Zabala Chacur.

La ministra sostuvo que desde el punto de las finanzas “la Provincia está ordenada” y “los planes (sociales) están todos calculados para poder hacer frente con los recursos”.

Finalmente planteó que “se debe tener en cuenta que hará la Nación y cómo ayudará a las provincias”.

El Chorrillero