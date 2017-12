El Gobierno provincial devolvió los ATN enviados por la Nación, salvo el de Potrero

La gestión de Alberto Rodríguez Saá rechazó los fondos girados por el Gobierno de Macri a un grupo de municipios administrados por dirigentes de Avanzar y Cambiemos por San Luis.

El intendente de La Punta, Martín Olivero hizo pública esa decisión, después de reunirse con los ministros de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz y de Hacienda, Natalia Zabala Chacur.

Uno de los puntos que llevaba a la audiencia era la liberación de $5,5 millones en concepto de ATN retenidos por el Gobierno provincial desde hace varios meses a su municipio.

Las otras localidades gobernadas por dirigentes opositores a Rodríguez Saá que se vieron afectadas fueron Santa Rosa, Villa del Carmen y Unión.

El ministerio del Interior giró a principios de año $22 millones con destino a esas comunas, pero nunca recibieron el dinero.

De acuerdo a la legislación, la transferencia se hace a través del Estado provincial. Esa fue la razón por la cual los recursos no se acreditaron en las arcas municipales.

“Los ATN fueron devueltos, así me lo ratificaron hoy, porque según el Gobierno provincial no ameritaba distribuir ese dinero. Entienden que no estaba acreditado el desequilibrio financiero”, dijo el intendente durante el contacto que mantuvo con los periodistas.

La única asistencia financiera del Gobierno de Macri que Rodríguez Saá autorizó fue la otorgada a Potrero de los Funes.

Justamente este municipio está a cargo del reelecto Daniel Orlando que pertenece a Compromiso Federal.

Otros temas

La tarifa de electricidad, el Fondo Federal Solidario y la deuda que el Estado provincial mantiene en concepto de tasas de edificios públicos, formaron parte de la reunión que fue considerada por Olivero como “muy positiva”.

“Con el Fondo Solidario tenemos algunos inconvenientes. Acordamos que una vez presentados los proyectos, de inmediato van a transferir el dinero”, puntualizó.

Según Olivero, el Estado provincial debe $2,7 millones por servicios (alumbrado público, agua, cloacas, recolección de residuos) en el Estadio Juan Gilberto Funes, el Cabildo, la Universidad de La Punta, el Centro de Alto Rendimiento, escuelas y comisarias.

Con relación a la problemática de la tarifa de la luz de los municipios por haber sido categorizados como grandes consumidores, Olivero dijo que analizaron “distintas alternativas para poder solventar los gastos”.

Así se sumó a la lista de jefes comunales que han trasladado su preocupación a la cartera política.

Consenso Fiscal

“Desconozco la letra chica del Pacto. Si soy intendente municipal y hay un juicio con sentencia firme, lo tendría que pensar más de una vez antes de renunciar a un derecho adquirido”, opinó con relación a la determinación del gobernador Alberto Rodríguez Saá de no firmar el acuerdo con la Nación.

Este pronunciamiento fue tomado por el Gobierno como un apoyo a su posición de convertirse en la excepción en el concierto de las provincias.

