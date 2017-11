Sin DT y en zona de descenso; echaron al “Turco” Asad

Tras el empate ante Gimnasia de Jujuy, la interventora del Club Estudiantes, Ivana Bianchi confirmó que Omar Asad no seguirá al frente del equipo puntano.

La decisión de Bianchi fue comunicada por el área de prensa del club, minutos después del final del partido en la zona de vestuarios.

Asad por su parte no habló de desvinculación y es que su contrato con Estudiantes termina en diciembre.

Ante los periodistas declaró que su intención sigue siendo la de “quedarse” y que no encontraba un motivo “para hacer un paso al costado”. Sin embargo aseguró que se juntará con la interventora “para analizar todo”.

“Es oficial. Le pedí a Asad que deje su cargo. Nos reuniremos para acordar su salida. Agradecida de su tiempo en San Luis”, escribió la interventora Ivana BIanchi en su cuenta de twitter, minutos después de finalizado en partido donde Estudiantes empató 0 a 0.

De esa manera la autoridad máxima del club que es gestionado por el Gobierno provincial le puso final al ciclo de Omar Asad, en un equipo que pelea por no descender.

Junto al DT también se van el ayudante de campo, David Ramírez y el preparador físico, Alejandro Rafael. El único que se queda, según informó el departamento de prensa, es el entrenador de arqueros, Pablo Lazarte.

Ante la prensa, Asad no quiso confirmar que se iba y se mostró “tranquilo porque el grupo dejó todo”.

“El equipo está jugando mejor, no creo que sea el momento de dar un paso al costado. Mañana nos juntaremos con Ivana y analizaremos todo. Me propuso charlar y plantear los fundamentos para seguir o no seguir. No tuvimos errores como los partidos anteriores, quizás no brillamos como lo hicimos antes, pero hoy fuimos superiores”, aseguró.

“No nos vamos al descenso hoy o en la fecha que viene, el campeonato continúa así que a seguir trabajando. Estamos todos unidos para sacar esto hacia adelante, después son decisiones que se deben tomar individualmente”, agregó.

Si bien el equipo puntano logró un punto este domingo ante Gimnasia de Jujuy, la necesidad institucional sigue siendo ganar para salir de la zona de descenso donde Estudiantes está anclado hace varias fechas.

El Verde arrancó el certamen complicado en la tabla que define la permanencia en la categoría y desde principio se anticipaba que sería una lucha la permanencia. Fue así que el “Turco” trajo 13 refuerzos para armar un equipo nuevo, con jugadores que él mismo eligió.

En las 9 fechas que ya se disputaron del Torneo de la B Nacional, el plantel de Asad consiguió 10 puntos. Ganó dos encuentros, empató cuatro y perdió tres.