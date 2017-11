De la mano de Boudou la Senadora Negre de Alonso deja 39 asesores en el Congreso

Es la legisladora más antigua en el cargo que dejará el 9 de diciembre. Entre sus asesores hay familiares de Rodríguez Saá. La mayoría de los nombramientos los logró con Amado Boudou. El Estado hereda 39 empleados de la Senadora por San Luis, la otra herencia del feudo.

Cuando Gabriela Michetti asumió como vicepresidente de la Nación y pasó a ocupar la presidencia de la Cámara de Senadores se encontró con la novedad de que la denominada planta permanente de empleados se había incrementado durante 2015. De poco más de 2000 pasó a superar los 4000 puestos a los que se debe sumar aquellos que están bajo el denominado convenio de “planta transitoria”. El aluvión de designaciones llegó en noviembre de 2015, a pocos días de dejar el cargo Amado Boudou duplicó el número de trabajadores, ese beneficio recayó en los asesores de Liliana Negre de Alonso.

La más veterana de los legisladores en la Cámara Alta dejará su cargo el 9 de diciembre al tiempo que el Estado va a heredar de la Senadora 39 asesores, 27 en planta permanente y 12 en planta transitoria. Entre sus colaboradores figuran familiares de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá por lo que una inmensa porción de las designaciones fueron utilizadas como “caja política” según denunció la senadora Norma Morandini (Alianza Frente Cívico – Córdoba) con siete empleados afectados a su despacho a mediados de 2014 al Diario La Nación cuando la avalancha de designaciones era imposible de ocultar. “La explicación es que yo no acepté hacer nombramientos políticos. El perfil de mi equipo es técnico”, dijo. Y lanzó: “El Senado es una caja clientelar. Al Estado no se ingresa por concurso. Es muy visible el nombramiento de gente. Ya no reconozco al personal que está en los pasillos”.