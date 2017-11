Son entre 10 y 30 becarios en promedio en cada una de las escuelas

Así lo sostuvo el secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación Pública de San Luis (UTEP), Ernesto Blarasin, en relación a lo que llamó una “invasión” y una “locura” el ingreso de personal que comenzó a poblar las escuelas de San Luis después de las elecciones del 22 de octubre.

“Queremos evitar una pelea de trabajadores contra trabajadores, como son los docentes contra la gente designada para una determinada labor. En muchos casos son familiares de chicos que van a esa misma escuela”, sostuvo el dirigente y de esa manera encendió una nueva alerta en el sistema educativo de la provincia.

Sostuvo que, apartir de una charla informal con la responsable del Programa de Educación, Elisa Muñoz, pudieron enterarse que “el ingreso del personal era una decisión política” que se puso en marcha tras el triunfo del Frente Unidad Justicialista en las elecciones legislativas.

Saben también que los trabajadores son beneficiarios de los planes sociales, que comenzaron a sumarse “después de las elecciones” y que lo siguen haciendo: “Son entre 10 y 30 becarios en promedio en cada una de las escuelas en la provincia”.

“En cinco escuelas de la ciudad ingresaron más de 170 personas, una locura. Hay personal que brinda talleres a papás y a alumnos; y por otro lado están los contratados. Ellos no tienen que estar frente a los alumnos”, dijo en referencia a las personas que tienen a su cargo diferentes talleres educativos.

Remarcó que en UTEP están “preocupados” porque los profesores y maestros “tienen una responsabilidad civil ante los chicos”.

“El ser docente es algo que se adquiere. Deben conocer cómo manejar los grupos, manejar los momentos educativos de evaluación y dictado. No es tan simple”, dijo y con eso justificó la principal preocupación que sostienen por estas horas.

También explicó que “nunca fueron consultados” por la implementación en las escuelas “de los proyectos educativos” desarrollados por los becarios “Soñamos Junto a Vos”, dependiente de la secretaría de la Juventud.

Al respecto consideró: “No los pueden desarrollar en las escuelas porque los únicos que deben brindarlos son los docentes. Ellos presentaron un proyecto para justificar un ingreso”.

Sí consideró importante y necesario que las escuelas sumen personal en tareas de maestranza o seguridad: “Nosotros marcamos que hay escuelas con falta de personal y que les viene bien esta mano. Hace años que ordenanzas se jubilaron y nunca hubo reemplazos”.

Por otro lado, Blarasin volvió a remarcar que “no hay relación” entre UTEP y el ministerio de Educación: “La ministra no está nunca, no podemos encontrarla nunca. No sabe nada de educación. Esperaremos un nuevo ministro para ver qué sucede y poder hablar de las problemáticas educativas reales”.