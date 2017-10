Mauricio Macri anunció los ejes de la reforma del Estado y convocó a un acuerdo nacional

Posted by Radio Dimension

Pidió amplio consenso para crear empleo y reducir la pobreza, durante un acto con dirigentes de la oposición, empresariales y sindicalistas.

Fortalecido por el triunfo del Gobierno de las elecciones legislativas, Mauricio Macri presentó una serie reformas del Estado que pretende impulsar a nivel fiscal, previsional y laboral ante referentes de la oposición, empresarios, y sindicales, a los que llamó a respaldar estos proyectos, en un gran acuerdo nacional.

“Les propongo lograr consensos básicos”, dijo el mandatario, que sostuvo la necesidad de trazar “caminos para el futuro” para la Argentina y de la necesidad de “organizarnos y ser protagonistas de esta transformación”.

El mandatario habló de tres ejes: la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos; la creación de empleo y el refuerzo de la República y la calidad institucional, al encabezar una cumbre multisectorial en el Centro Cultural Kirchner, donde presentó iniciativas que enviará al Congreso. “Si no hay consensos básicos no habrá sustentabilidad pública ni inversiones, ni productividad”, insistió el presidente. “Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco”, reclamó.

Macri insistió en que los objetivos fundamentales de las reformas son la generación de empleo, la reducción de la pobreza, la reducción del gasto público (especialmente el gasto de la política), el control de las cuentas provinciales y la baja de la presión impositiva.

Uno de los ejes más sensibles del extenso discurso del presidente fueron las jubilaciones. En este sentido dijo que el sistema previsional “esconde serias inequidades y no es sustentable” y que “no debería haber jubilaciones de privilegio”.

Además, insistió en que “la mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país”.

También llamó a “potenciar el fortalecimiento institucional” en el Estado, donde “no sólo una persona sea garantía de ética” y advirtió que el Gobierno quiere “un país donde la corrupción sea intolerable”.

“Queremos instituciones públicas transparentes, no que alguna persona sea garantía de la ética. Queremos un país donde la corrupción sea intolerable”, indicó. “Queremos comprometer a todos los sectores a construir un estado que esté al servicio de los argentinos. Esto incluye reformas en la Justicia y en el sistema electoral”, afirmó.

Con respecto a los gremios dijo que deben ser “fuertes, transparentes, que realmente tengan la vocación de representar a los trabajadores”. Aunque cuestionó: “No puede ser que haya más de 3.000 sindicatos en la Argentina y sólo 600 firmen paritarias anualmente”; y alertó sobre la situación de las obras sociales.

Además, convocó a los gremialistas a “dialogar” y a “echar luz sobre esta situación, así entre todos podamos trabajar para generar más trabajo, lo que nos va a ayudar a avanzar hacia una Argentina sin pobreza”.

Se prevé que la mayoría de los proyectos que anuncie Macri sean tratados en sesiones extraordinarias, con la nueva composición del Congreso, que fortaleció a Cambiemos por los buenos resultados en las elecciones legislativas.

Las negociaciones

Después de la presentación formal de los lineamientos será el turno de las negociaciones con diferentes sectores, tanto con los gobernadores (por el paquete de leyes económicas, que repercutirán en los fondos de las provincias) como los sindicalistas (por la reforma laboral), entre otros.

En esta línea el jefe del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot dijo que la presentación será el “primer paso para lo que después tiene que terminar en una ley” aunque, dijo, “habrá que ir viendo cómo evoluciona y la respuesta de la contraparte, los sindicatos y los gobernadores”.

Por eso el Gobierno convocará a una nueva reunión a los jefes provinciales el 9 de noviembre, para debatir la reforma impositiva y la redistribución de recursos sin la presencia de Macri, que estará en los Estados Unidos. En este encuentro estarán los ministros del Interior, Rogelio Frigerio y de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Protestas y faltazos

En las afueras del Centro Cultural Kirchner, que estará vallado y fuertemente custodiado, movimientos sociales como el CTEP, Barrios de Pie y la CCC se manifestaron por no haber sido incluidos en el encuentro. Mientras que el jefe de la bancada K en Diputados Héctor Recalde anunció que no asistiría a la convocatoria porque, considera, “una reunión, no tiene mayor sentido”.

“Mejor que estar ahí sentadito leeré después el informe, que auguro, no va a ser lo que yo pienso para el futuro”, dijo el ex abogado de la CGT. “Vamos a ver qué pasa”, sostuvo el diputado sobre los contenidos de los anuncios de Macri. “Estoy interesado en leer cuáles serán los contenidos”, indicó.