“Les di el voto y ahora nada”

Beneficiarios e inscriptos en planes sociales buscaron respuestas hoy ante la incertidumbre sobre su futuro.

Se presentaron en la sede del ministerio de Desarrollo Social. Querían saber la fecha de pago, las razones por las cuales fueron dados de baja, los motivos por los que todavía no se habilitó el cobro a pesar de que se anotaron hace varias semanas y el alcance de la cobertura de Dosep.

A lo largo de la mañana dominó la confusión y el caos en el ingreso de la ex Colonia Hogar. Es que quienes fueron en búsqueda de una solución hoy no pudieron ingresar al edificio y los empleados del ministerio no eran los suficientes para atender la demanda.

A ello se sumó que los trabajadores que respondían desde el otro lado del portón no tenían la información necesaria para evacuar las dudas.

Entregaron un papel donde figuraban varios números de teléfono para realizar los reclamos, pero según la gente que se trasladó hasta el edificio, nadie responde.

Una joven que se inscribió en el Plan Pañuelos Solidarios explicó que fue al organismo porque en el cronograma figuraba que hoy comenzaban a cobrar quienes tienen DNI terminado en 0. “Vine a averiguar y me dijeron que todavía no tenían una fecha”, dijo a media mañana en declaraciones a este medio.

La mujer comenzó a trabajar en una escuela como ordenanza. “Cobré anteriormente, pero me dijeron que ahora a fin de mes nos tenían que volver a pagar y no tengo respuesta”.

Pasado el mediodía el Gobierno anunció la fecha de pago.

Otro joven, se acercó para saber sobre la ayuda que gestionó para la construcción de su casa. “Vengo desde la gestión de la anterior ministra pidiendo que me den material o un subsidio”.

“Estoy harto de venir a rogarles. Hablé dos veces en la Casa de Gobierno, armaron expedientes y me dijeron que estaba por salir, como cambiaron la ministra quedó todo en la nada y no tengo una solución”, contó.

“En marzo pedí el subsidio. Llamé al número que me indicaron y no atienden. Si vos les hacés política te ayudan, pero como yo no hago campaña, no me dan nada”, consideró.

A escasos metros un hombre relató que se inscribió hace más de un mes en el Plan de Inclusión, pero hasta el momento no lo llaman para comenzar a trabajar ni a cobrar. “Me dieron un papel con un número de teléfono para que me comunique. No me dejan entrar ahora, yo quería hablar para ver si tengo una posibilidad”, dijo.

Luis Galván del Plan Pañuelos Solidarios que llegó antes de las 8, explicó que fue al banco a cobrar por segunda vez, pero le manifestaron que ya no aparecía en el sistema. “Me dijeron que siga esperando y pregunte en la ex Colonia”, señaló.

“Yo ya cobré, pero hoy no aparecí en el sistema. Acá todavía no quieren dar detalles, nos dicen que llamemos a los números de reclamo del ministerio, pero no responden “, explicó.

Jonathan Albornoz que se anotó en el Plan de Inclusión llegó para consultar cuándo comenzaba a cumplir funciones. Se inscribió hace un mes, pero todavía no percibió el pago.

“A mí me llamaron y me dijeron que debía presentarme en el 3º piso de la Torre dos de Terrazas del Portezuelo. Estuve una hora y media esperando y me mandaron a la (ex) Colonia. Te tienen a las vueltas. Estoy desde temprano acá y todavía no puedo hablar con los funcionarios, están las puertas cerradas”, señaló.

Este medio intentó dialogar con algún funcionario de la cartera, pero no fue posible. El acceso estaba custodiado por personal del ministerio.

Andrés Sosa se inscribió hace dos meses en el Plan de Inclusión y hoy volvió a buscar novedades: “Vengo para ver si sale el trabajo, pero todavía no hay nada concreto”.

Una mujer compartió su preocupación por la cobertura de la obra social. “Nos garantizaron el servicio, pero cuando llevé mi hija al médico, me dijeron que debía pagar”, expresó.

El descontento, que fue generalizado, lo sintetizó una madre mientras sostenía a uno de sus hijos: “Les di el voto y ahora nada…”.