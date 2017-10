Denuncian al intendente de Beazley por abusar de una menor

Se trata de Aníbal González, quien habría sometido a una chica de 15 años. Su madre, Lorena Muñoz, aseguró que lo denunció “hace más de tres meses” y que “nadie hace nada”.

La menor era “íntima amiga” de las hijas de González, con lo cual mantenían una cercanía “familiar” al punto de “apreciarlo como un padre”; pero tal afecto se desmoronó por el abuso.

González fue reelecto el domingo 22 como intendente comisionado por el Frente Unidad Justicialista.

Meses atrás, el intendente llevó en su vehículo a la hija de Muñoz, desde La Calera hacia su pueblo. Según dijo la mujer en declaraciones a Radio Popular, en medio del recorrido “manoseó” a su hija.

Puntualizó que antes el dirigente se alcoholizó. “Durante el viaje tomó un litro de vino saborizado”, aseguró.

En un momento, mientras la chica dormía, el intendente “la manoseó” y al despertar preguntó aterrada: “¿Por qué haces esto?”.

Tras lo sucedido, se fue al asiento trasero del vehículo, pero la volvió a “toquetear”. “La manoseó dos veces”, aseveró Muñoz.

Al llegar a su casa se bajó del auto llorando, arrojó su equipaje y siguió angustiada. Su madre insistió en consultar que le había sucedido pero la menor no emitía palabras. Hasta que confesó.

Inmediatamente Muñoz y su esposo se dirigieron a la casa del edil, pero ante los planteos se mostró inocente. “No le hice nada”, aseguró.

Muñoz le explicó a su hija que la situación era grave y que, en caso de denunciar, había que estar seguros de lo sucedido. “¿No te habrá rosado sin querer?”, le consultó en confianza.

“Denuncialo a ese hijo de pu… porque me manoseó”, insistió la menor entre sollozos.

Según lo expuesto por Muñoz, la familia del intendente trató de trasladar la acusación hacia la política, pero sostuvo que “no tienen nada que ver las elecciones”.

“Ensució a mi hija de una manera terrible”, manifestó.

“Pasó un mes, pasaron tres meses y nunca me citaron. ¿Cómo puede ser que este intendente hace lo que hace? Uno es pobre y no tiene plata para pagar”, concluyó.

¿Qué dijo González?

“Estoy tranquilo porque nunca le hice nada a la chica”

Aníbal González respondió la acusación de abuso que hizo en su contra la madre de una menor.

“No entiendo cuál es el motivo de esto. Estoy tranquilo y seguro, porque nunca le hice nada a la chica. Me parece que esto viene por el lado político”, declaró González en una entrevista que ofreció al programa Agenda Abierta que conduce Nino Romero en radio Dimensión.

El intendente, reelecto en su cargo el domingo pasado, está acusado de haber abusado a la menor durante un viaje de La Calera hacia Beazley. En el trayecto, según la denunciante, González manoseó a la menor.

“Pasó un mes, pasaron tres meses y nunca me citaron. ¿Cómo puede ser que este intendente hace lo que hace? Uno es pobre y no tiene plata para pagar”, denunció públicamente la mujer.

Ante la acusación, González sostuvo que cuando la mujer le recriminó el hecho, le ofreció llevar a la joven al médico forense “para que se quede tranquila y se saque las dudas”.

“Pero no quiso, solo me decía que no sabía qué íbamos a hacer. Ahora voy a seguir los pasos que me diga mi abogado”, remarcó el intendente.

También negó que durante el viaje haya bebido alcohol, como dijo Muñoz en la denuncia. “Solo compré un Red Bull para no quedarme dormido. Cuando manejo no consumo alcohol”, expuso en la entrevista radial.

Dijo además que a Muñoz la conoce “de toda la vida”, y que la menor era “como su hija”, ya que compartía muchas cosas con sus hijas y “eran muy amigas”.

Explicó además cómo habría sido el episodio en el cual resulta acusado: “Pasé la campera de atrás hacia adelante y en ese momento la pude haber tocado con la campera, pero nunca tuve mala intensión. La he llevado a bailes, a entrenar, a un montón de lugares a los que iba con mis hijas”.

Finalmente dijo que su familia “está muy mal” ahora que el caso se hizo público.