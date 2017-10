“Hay que lavarles la cabeza para que voten al Adolfo. Los de las becas se rascan los huevos”

Lo dijo Miguel Bértola, intendente de Naschel quien agregó: “no sé por qué mierda quieren votar a Poggi. Exigió que los becarios “salgan a laburar” para la campaña de Adolfo.

El jefe comunal manifestó en referencia a los votantes: “Hay que lavarles la cabeza para que voten al Adolfo, no sé por qué mierda quieren votar a Poggi”. Fue en una reunión con partidarios de Rodríguez Saá. “Escuché a personas que fueron a recibir cosas a Tilisarao y dicen que quieren votar a Poggi, tienen que entender que por dos años más quien gobierna es el Alberto y el Adolfo hay que hacerles entender que voten al Adolfo y no a Poggi”, insistió.

Inmediatamente descargó su furia en los beneficiarios de los planes sociales, “tienen becas, prebecas, mujeres emprendedoras, pañuelos solidarios, lo peor que nos puede pasar es que gane Claudio(Poggi). Les aumentaron el sueldo de inclusión, los quiero ver trabajar. Acá se rascan los huevos los de becas, que vengan a laburar y a defender si esto se termina se nos termina a todos”.

El apriete de Bértola siguió: “Esto no es para pechos fríos hay que salir a defender, no puede ser que sean 430 los de beca y acá no hay nadie. A la hora de pedir están todos”, puntualizó.