$500.000 para los ministros: Rentas desconoce la norma que los excluye como agentes de retención de IIBB

Se trata de un “fondo rotatorio” que creó el ministerio de Hacienda Pública para que la primera línea del gabinete de Alberto Rodríguez Saá distribuya como subsidios.

La resolución es la Nº 1483 que tiene como fecha el 6 de septiembre, es decir 45 días antes de las elecciones generales del 22 de octubre.

La norma establece que la creación de los “fondos rotativos” por medio millón de pesos “será destinada a atender los gastos de transferencia de cada ministerio y/o secretaría”.

Las facultades que otorga generaron interrogantes sobre el verdadero sentido de la norma. Se especula que los recursos fueron habilitados para atender necesidades electorales del oficialismo que viene de perder las PASO por casi 20 puntos ante el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis.

Del texto se desprende que no hay un control y una rendición estricta del dinero. Se reduce a una declaración jurada en la cual se deja constancia que los fondos “fueron aplicados a los fines solicitados”.

En el artículo Nº 3 se designan los responsables del manejo de dichos fondos (que son todos los ministros y secretarios del gabinete provincial, menos el secretario General de la Gobernación); y en el Nº 7 se dispone que la dirección de Ingresos Públicos “podrá excluir” a los funcionarios “de actuar como agente de retención de impuesto sobre Ingresos Brutos”.

Justamente este punto también despertó suspicacias por lo cual elchorrillero.com consultó a la directora provincial de Ingresos Públicos, Cecilia Badaloni, quien respondió que su organismo desconoce la existencia de la resolución.

Que si bien ese aspecto atiende al organismo recaudador que gestiona, por el momento la funcionaria no conoce los alcances de la medida. “La voy a leer y a estudiar, no podría responder o dar mi opinión de algo que no he visto”, aseguró.

El sitio El Puntano reveló el 20 de septiembre que la ministro Natalia Zabala Chacur en su condición de titular de la cartera de Hacienda, había dictado el acto formal.

El escrito también autoriza al Programa Finanzas y Recursos a gestionar la apertura de cuentas bancarias en el Banco Supervielle.

Mientras que el artículo Nº 10º pide “hacer saber a todos los ministerios involucrados y secretarías involucradas, Programa Finanzas y Recursos, Contaduría General de la provincia y Tesorería”.