Francisco Guiñazú: “Si no se soluciona el problema del desagüe, el asfalto volverá a hundirse”

Así analizó el concejal de Cambiemos, Francisco Guiñazú, la situación sobre la avenida Perón. En reiteradas oportunidades cuestionó aspectos referidos a la obra e incluso presentó un pedido de informe que el intendente todavía no responde.

El secretario de Servicios Públicos, Ramón Zarrabeitia informó este lunes en conferencia de prensa que para subsanar el problema que causaron las precipitaciones del 10 de septiembre, le exigieron a la empresa IKAU S.A. que asfalte de nuevo la avenida.

Ante el anuncio, Guiñazú en declaraciones a elchorrillero.com puntualizó que “que la verdadera solución es arreglar el desagüe”. Criticó que el municipio “no ve las realidades” y que debe hacer obras de infraestructura mayor.

“El intendente y el secretario del área deberían brindar las respuestas que corresponden en el ámbito institucional y no lo han hecho”, sostuvo.

Según recordó, el Concejo Deliberante aprobó a mediados de abril un pedido de informe que pretendía indagar sobre las falencias de la obra, en base a 28 inquietudes propuestas por los vecinos.

Después de dos meses sin respuestas, Guiñazú presentó un “pedido de comunicación”, previniéndolos de su “obligación constitucional” a la hora de responder los planteos, pero tuvo novedades.

“¿Por qué el agua que baja desde el este hacia el oeste, en vez de caer al canal de desagüe, cae primero al que se usaba para riego y con un declive inverso al construido recientemente?”, se preguntó el concejal.

También sostuvo que el hundimiento implicó “muchísimo daño a los vecinos”, y que el intendente debe dar explicaciones. “Hemos sufrido 10 hundimientos que no son menores ¿Por qué esto empezó como un canal y en una parte se transforma en un caño?”, preguntó.

Según relató el concejal, es productivo que el municipio dialogue con la prensa, pero recriminó: “Duele que busque a los medios para contestar lo que debería desarrollar institucionalmente”.

“El intendente debe entender que los concejales tienen el rol de controlar el poder ejecutivo, por lo que si no responde los pedidos es muy difícil ejercer la función. Tiene que haber un equilibrio, así es como funciona el sistema republicano”, agregó.

Por otro lado, dudó respecto al tamaño de las rejillas ubicadas en las esquinas: “Cuando el agua llega desde Presidente Perón lo hace a una velocidad importante y por la inercia pasa derecho”. Y por el otro señaló que “si se llena el canal viejo, cuando desborda lo hace en sentido a las casas de los alrededores”.

También advirtió sobre los posibles accidentes que pueden ocurrir en tal contexto y aseguró que haber visto camiones de medio porte “a los que se les ha hundido una rueda”.

“Yo no sé si asfaltar es la solución, ellos parten de la base de que quieren tapar rápido la cuestión, pero se vive hundiendo”, puntualizó.

Guiñazú ejemplificó la circunstancia con la construcción que se ejecuta en avenida Lafinur, describiendo que “deberían haber hecho el desagüe en primer lugar y luego el resto”. “Hacemos una obra que queda bonita, pero en realidad estamos haciendo el dique Lafinur”, dijo irónicamente.

Después explicó que “no hay ninguna garantía” de que el arreglo quede en óptimas condiciones y que la cuestión de fondo es “ver si la obra sirve”.

El dirigente radical dijo que no comprende “cómo no ven estas realidades”, y además cuestionó: “Nos guiamos por las superficies y no vemos las cuestiones preponderantes, pero Argentina es así, es un mal del populismo, decirle a la gente lo que quiere escuchar y no lo que le conviene”.

“Si queremos crecer hay que hacer obras de infraestructura mayor, sino vamos a contramano”, concluyó.