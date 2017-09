Cacace: “No debe hacerse política buscando infundir miedo”

El diputado de Cambiemos Alejandro Cacace cuestionó la “caza de traidores” y los “castigos” que emplea la administración provincial con los empleados públicos como represalia a la derrota electoral de agosto.

Las bancadas de Avanzar y Cambiemos presentaron una solicitud de informes para indagar los motivos de la remoción de una enfermera en Potrerillos. La profesional Regina “Chona” Funes fue desplazada a más de 100 kilómetros de su domicilio.

Para el titular del bloque de Compromiso Federal, esa decisión es parte “de la reestructuración del ministerio de Salud”, además de mencionar que Funes es “una empleada que tiene muchas quejas encima por utilizar medicamentos para hacer política”.

“No hablamos de hechos aislados, hay una sistema persecución de empleados y funcionarios públicos y también intendentes opositores como vemos con la retención de los aportes del tesoro nacional”, explicó Cacace.

“Esta persecución la veo día a día. El Gobierno no entendió el mensaje que dió la gente en las primarias de agosto. No queremos vivir de esta manera y debemos hacer política de cara a la gente. No se puede hostigar a los sanluiseños por pensar distinto”, concluyó el legislador.

El pedido sobre tablas fue rechazado por 12 votos afirmativos y 15 negativos.

Nota: Juan Suvia