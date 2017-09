El experto que analizó la entrevista de Cristina dio su visión sobre el video de Adolfo R. Saá

¿Qué hay detrás de los gestos del expresidente de la Nación que replanteó la campaña tras el resultado electoral del 13 de agosto?

Marcelo Sola abordó la manera que tiene el senador Nacional para comunicarse con sus seguidores en las redes sociales, una estrategia que intensificó después de la derrota en las PASO.

“Noto que todo está armado, como si fuese todo el tiempo un personaje”, dijo el especialista en comunicación no verbal en relación a los últimos videos y audios que alcanzaron una repercusión nacional.

El video más llamativo fue el que Rodríguez Saá grabó en su casa en Potrero de los Funes para analizar el resultado de las PASO en San Luis y aceptar “en paz” la “decisión del pueblo”. Con sus palabras se comprometió a escuchar a todos los ciudadanos y volver a crear “el círculo mágico” que les permitió cumplir sueños. “Vamos a ir cambiando cada una de las cosas que hicimos mal”, dijo. Pero también agregó: “A veces pienso que tal vez han sido demasiado duros”.

El especialista que días atrás analizó a la expresidenta Cristina Kirchner en la entrevista con el periodista Luis Novaresio, también se detuvo para hacer un análisis detallado del candidato a senador Nacional por el Frente Unidad Justicialista, uno de los más resonantes que se difundió hace una semana. Lo consideró como un material “muy rico” y al respecto aportó varias definiciones sobre los gestos y la forma que usa para expresarse.

En ese sentido consideró que parece estar “todo armado”; y que en la grabación Rodríguez Saá actúa de manera “mecanizada” y cuidándose al comunicar para “mostrarse seguro” y en una “apariencia de tranquilidad”.

Sola es especialista en comunicación no verbal y director de HCC Integral. Antes también analizó a muchos políticos nacionales, entre ellos a Florencio Randazzo, Daniel Scioli y el presidente Mauricio Macri. En su larga lista de nombres ahora incluyó al cinco veces gobernador de San Luis.

“No lo veo sincero ni genuino. Los movimientos que utiliza son mecánicos, como en slow motion. Noto que todo tiene su tinte de armado, como si todo el tiempo fuese un personaje. Quiere marcar comercializaciones, mostrar que es una marca registrada. Tiene una sonrisa comercial, salvo cuando hace que trabaja frente a su computadora donde la postura es otra. Todas sus fotos son artísticas, políticas”, sostuvo y así, también se refirió al resto del material que el exgobernador difunde en plena campaña para defender su senaduría.

En su carrera a las elecciones generales de octubre, las redes sociales ocupan un papel central en su comunicación, en forma excluyente su cuenta de facebook que está entre las cinco que mayor interacción registra en San Luis. Allí responde los comentarios que le dejan, sube los videos de las llamadas que realiza a ciudadanos que le piden una solución a los problemas, va a visitarlos y almuerza con ellos.

Sobre el video donde Rodríguez Saá le dice a la gente de San Luis haber “entendido el mensaje”, Sola dijo que “no es genuino” en ninguna parte; que los gestos del protagonista no son los de una persona “derrotada que sienta que perdió”; y consideró que en cambio sí se muestra “preocupado” y que “compra la camiseta que vende”.

“Siempre se cruza de brazos, quiere transmitir que está preocupado y triste, pero es un acting. Quiere dar cuenta de que perdió, pero no quiere a nivel corporal hacerlo notar porque sus seguidores dirían que está cayendo. Entonces va a aparentar siempre rasgos de seguridad, por más que haya entendido que perdió. Quiere demostrarlo, pero no es sincero”, agregó el especialista.

En sus detalles también resaltó lo que a su punto de vista son cuestiones positivas del senador: “La garra que le pone, el énfasis cuando cuenta que quiere ganar. Le pone un gran esmero al hablar”.

En un seguimiento más profundo del material sostuvo que “todas las fotos” en las que aparece y difunde el exgobernador por sus redes sociales son artísticas, justamente porque están dentro de su campaña política: “No hay espontaneidad”.

Además, analizó que su lenguaje corporal “es siempre el mismo”, como los son los gestos a la hora de sonreír y el tono que utiliza al hablar.

Inclusive Sola tuvo en cuenta el audio que se filtró donde Rodríguez Saá le dice a una puntera que se “van a recuperar” y van a jugar el próximo partido “de locales”. También la tranquiliza y le dice que Alberto va a “tomar medidas”, y que pensará “estrategias para limpiar de traidores y ser la fuerza invencible que siempre fuimos”.

Asegura que al tratarse de una conversación íntima, “el tono es diferente”, pero que el senador “no sale del formalismo de hablar de esa manera, no sale de esa forma”.

Para Sola, Rodríguez Saá es como “un actor preparado”, y consideró que “cuando lo que se dice no es genuino empiezan las muletillas” y los movimientos porque se gesticula diferente: “Cuando sí lo son, el cuerpo lo demuestra, es congruente”.

“Él se mueve todo el tiempo, y cuando se pierde la espontaneidad, la persona deja de ser creíble. Cada gesto y expresión que hace está medido y no lo veo totalmente preocupado. Una persona preocupada pierde el sentido de la cámara, no hay un arrugador marcado en su frente”, indicó.

“Del 100% de la comunicación, el 55% es corporal; el 38% son el tono, la velocidad y el ritmo de la voz, y solo el 7% son las palabras”, aseguró para remarcar la importancia que tiene cada aspecto del análisis.

En la síntesis remarcó: “Quiere convencer que está preocupado pero no se le nota; que es un tipo abierto y comunicativo, pero se bloquea en la gran mayoría de las veces; quiere aparentar seguridad pero es una apariencia porque si estaría seguro gesticularía de manera natural”.

El bloqueo al que se refiere tiene que ver con el cruce de los brazos, casi siempre parcial (uno que cruza y que sostiene por el codo al otro para apoyar su mano sobre el rostro), a lo que explica como “un paragolpe” que pone distancia entre las personas: “Cuando te bloqueas estás cerrando o algo no te gusta; y cuando lo hacemos el cuerpo se empieza a alejar y pierde seguridad”.

Cree además que “con la portación de apellido” marca su poder, y que el mismo tono en su voz, “pausado y tranquilo”, parece ser su fuerte, o lo ha sido a lo largo de su trayectoria como político.

“Lo veo como el actor que no quiere bajarse del barco, como un luchador que no se quiere bajar del ring, que no quiere dejar de pertenecer porque podría pasar al olvido”, agregó.

Finalmente consideró que a los líderes de muchos años “no les gusta demostrar miedo” porque pierden popularidad: “Creen lo que dicen, y si dicen que son lo mejor, es porque se lo creen”.