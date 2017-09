“Hasta que no hagan todos los estudios, no darán de alta a Sol”

La pequeña continúa su tratamiento en el Hospital Notti y cada vez falta menos para que sus padres la traigan de regreso a San Luis. Por el momento continúa su evolución bajo asistencia especializada.

El papá de la beba, Emiliano Quiroga le contó a elchorrillero.com que a Sol le pospusieron la fecha de la resonancia para la próxima semana, y por eso estarán un tiempo más en Mendoza. “Hasta que no le hagan todos los estudios no le darán de alta”, destacó.

“Agradezco a Dios de que te atienden muy bien y tienen lo que requerís, pero eso no me hace olvidar lo que pasó con vos”, se expresó Quiroga en su perfil de facebook donde constantemente publica sobre el estado de salud de su pequeña. Sus palabras estuvieron acompañadas con imágenes de las salas y del equipamiento con el que tratan a su hija.

Los especialistas ya solucionaron los problemas respiratorios de la beba y la ejercitan cada día para que respire solita. Actualmente, Sol está siendo atendida por kinesiólogos, neurólogos y neumonólogos, y se encuentra bajo un tratamiento que llena de esperanzas a sus padres.

“No hay consuelo para esto porque Sol tendría que estar llevando una vida normal y no sufriendo las consecuencias por negligencia. Es muy triste ver a un hijo sufrir por tantas cosas que está obligado a pasar. Era evitable”, reflexionó Quiroga en su publicación.

Sol llegó a Mendoza después de una lucha que iniciaron sus padres para acceder a una mejor atención de su hija en otra provincia, y tras denunciar “abandono” por parte del Estado.

“Si no hay amor por las personas no hay nada, si no hay salud no hay nada. Es increíble y lamentable por todo lo que tiene que pasar Sol y tantos niños más por falta de salud pediátrica, por falta de amor por los niños”, cuestionó una vez más Quiroga.

Una vez que Sol obtenga el alta domiciliaria, en San Luis la atenderá la doctora Fernanda Garro, quien es la única neuróloga infantil, “y seguirá en lo posible en rehabilitación allá, y también la traeremos a interconsulta al Notti”, según explicó el papá.