Poggi y una nueva cruzada judicial: pide que “se terminen los intentos de proscripción”

“No quieren que nuestros candidatos equilibren las fuerzas que tiene el oficialismo en la legislatura provincial”, remarcó el ganador de las PASO.

Pese a la rotunda victoria de la alianza Avanzar Cambiemos en las PASO, aún no está del todo clara la participación de todos los candidatos del frente en las elecciones de octubre. Por eso ayer Poggi visitó un sitio que durante esta campaña no le fue nada extraño: Tribunales. Junto a dirigentes de los partidos políticos que conforman la coalición, pidieron al Superior Tribunal de Justicia que “arbitre los medios” para que las listas oficiales de los departamentos Pueyrredón, Pedernera y San Francisco del Monte de Oro, hasta ahora sin el aval oficial de la Justicia Electoral, participen de las elecciones del 22 de octubre. “El margen de 20 puntos que los vecinos nos dieron en las PASO se va a ampliar y ese es el terror que ellos tienen”, disparó el ex gobernador.

“Necesitamos que la Corte provincial intervenga y arbitre los medios para que no se consolide esta aberración y atropello judicial que es un intento de proscripción”, declaró Poggi cerca de las 11 de la mañana en la Plaza Independencia. Allí los apoderados de los partidos firmaron dos presentaciones (pronto despacho) para que el Tribunal Electoral provincial se pronuncie “sobre dos recursos pendientes y paralizados sobre la legitimidad de los candidatos para que participen en octubre”. De inmediato concurrieron a la sede de la Corte para formalizar la entrega.

“Claramente la motivación de este intento de proscripción de nuestros diputados, senadores provinciales, intendentes, concejales es no permitir que las cámaras legislativas equilibren su número, que pierdan la mayoría absoluta y evitar que los controlemos en sus últimos dos años de gestión”, expresó Poggi.

Un nodo central en el conflicto es la participación de la ex candidata por Compromiso Federal y actual ministro del STJ, Lila Novillo, quien declinó integrar el Tribunal Electoral nacional y municipal. Ante esto, Poggi opinó que “se tiene que apartar” del provincial “porque es una parcialidad absoluta a favor de los Rodríguez Saá”, y agregó: “Hemos tenido muchos atropellos judiciales y los sorteamos a todos, desde denuncias personales hasta quedarnos en Tribunales para que nos reconocieran al partido Avanzar. Ahora lo que intentan es proscribir las listas provinciales y departamentales del frente”.

“La reflexión política es que transitamos un final de ciclo de un poder de más de 30 años y estamos poniendo en consideración el 22 de octubre, un gran equipo que nos va a permitir darle un vuelco de página de cara al futuro de San Luis, eso es irreversible”, señaló el exgobernador de la Provincia.

“El juez Ruta con la complicidad de la doctora Novillo, con las claras instrucciones del gobernador y el senador Rodríguez Saá, y con la complicidad de dos o tres dirigentes, que no están dentro de este Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, están trabajando para nuestros adversario político”, aseveró.

Por último, adelantó que agotarán todas las instancias judiciales en la provincia y ante la Corte Suprema de la Nación. En caso de no tener una rápida resolución, adelantó que la próxima semana se convocarán frente a Tribunales “para que el pueblo de San Luis se manifieste pidiendo una justicia independiente y el derecho a participar”.

Por su parte, el diputado Nacional y candidato por la reelección, José Riccardo, expresó que lo que ocurrió “es una maniobra deliberada para apartar a los candidatos legítimos. Ningún otro candidato que no está aquí, representa a este frente, tanto en la provincia como en la Nación”.

Al ser consultado sobre el motivo de la decisión de no haber participado en las PAS, señaló que “habría sido legitimar una maniobra fraudulenta, política contra el derecho de los partidos políticos de los frentes. Si hubiera sido una elección legítima, la gente tendría que haber ido a votar masivamente, pero se quedó en su casa”.

Además, mencionó que cuentan con “un apoyo pleno” por parte del Gobierno nacional. “El cambio en San Luis, la expresión de nuestro pueblo, es lo más importante de nuestras elecciones, ya que se trata del feudo político más antiguo del país y esa es una muy buena noticia para todo el sistema institucional de la política Argentina y no solo para nosotros los sanluiseños”.