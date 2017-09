Villa Mercedes: buscan testigos de la muerte que ocasionaron caballos sueltos

Fabiana Domínguez volvía de dejar a su hija en la escuela cuando de repente unos cinco animales se le cruzaron en el camino. Conducía una motocicleta que no pudo esquivarlos y los golpes le ocasionaron la muerte de manera casi instantánea. Ahora su familia pide ayuda porque nadie sabe a quién le pertenecen los equinos que causaron el accidente.

El accidente ocurrió el pasado 18 de agosto en el barrio Jardín del Sur, en la ciudad de Villa Mercedes, alrededor de las 9 de la mañana. La mujer fue llevada en grave estado al hospital, pero las heridas que presentaba le quitaron la vida antes del mediodía.

Después de la muerte de la mujer, la familia no solo se quedó con la tristeza de su ausencia, sino con la necesidad de saber a quién le pertenecen los caballos que se impusieron en su camino.

Fabiana Domínguez se fue y dejó a su esposo y a sus dos hijos, una nena de 11 y un chico de 22 años, con mucha angustia e incertidumbre. “Los hermanos de mi madrina y toda la familia salimos a buscar la ayuda de cualquier persona que haya visto el accidente. Cualquier información nos será útil. Los caballos no aparecen, y la Policía nos marea con la información. Ahora dice que secuestraron solo uno porque está lastimado y que no tiene la marca, así que no saben de quién es”, contó Paredes, hija de una hermana de Domínguez.

La familia ya tiene abogado y ahora necesita sumar testigos, quieren que “alguien se responsabilice” por la muerte de la mujer.

“No sabemos si la Policía está buscando. La gente nos dice muchas cosas, nos dieron muchos nombres, y por eso contratamos un abogado. Necesitamos que la gente nos ayude con cualquier información”, puntualizó Paredes.

La sobrina de Domínguez aclaró que la mañana trágica su tía llevaba el casco puesto y en el brazo el de su hija, la que había dejado en la escuela. “Dijeron que no iba con casco y es algo imposible, eso no es cierto. Ella siempre nos pedía que no dejáramos de usarlo. Hay una chica que la vio antes del choque con los animales y que nos aseguró que sí llevaba protección”, indicó.

La motociclista, pese a los intentos de evitar el impacto, embistió a uno de los caballos, cayó a la carpeta asfáltica y después fue aplastada por otro de los animales que cruzaron la calle Ángel Pes, con rumbo desconocido. “Tenía golpes importantes en su cabeza y sufrió hundimiento de tórax. Uno de los caballos la pisó”, aseguró la sobrina de la víctima.

“Los caballos no tendrían que haber estado allí, a tres cuadras hay una comisaría y pese a las denuncias que hacían los vecinos por los animales sueltos, la Municipalidad y nadie hizo nunca nada. La gente nos dijo que era cosa de todos los días los caballos sueltos, que rompen la basura y que se acuestan en las veredas. No puede ser normal esto que se terminó llevando la vida de mi madrina”, dijo finalmente Paredes.

La familia realizó panfletos y los está difundiendo por las redes sociales y los medios de comunicación. Las personas que puedan aportar datos deben comunicarse a los siguientes números: 2657-282458/632502; 351-7645557/8138605.