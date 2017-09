Artistas del Circo Tihany visitaron a los niños internados en el Hospital San Luis

Los circenses mostraron un show de “bolsillo” en el pasillo de los consultorios externos, también, subieron al sector de pediatría para saludar a los niños internados. Compartieron juegos, malabares, acrobacias y toda su magia y destreza con niñas y niños, pacientes, familiares y los doctores.

La delegación del circo internacional estuvo compuesta por 13 artistas. Tres payasos argentinos, cuatro contorsionistas de Mongolia, dos bailarinas y cuatro bailarines brasileños y Marco Strapazzon, el productor de la compañía.

El show comenzó con el acto del payaso Carlos, las ocurrencias del artista argentino, que hizo su debut en San Luis, arrancó las primeras sonrisas de los atentos espectadores infantiles. Luego, fue el turno de las cuatro acróbatas de Mongolia que con sus habilidades de contorsión dejaron con la boca abierta a los más pequeños. De allí, todos los integrantes de la familia circense llevaron su alegría al sector de pediatría.

“Siempre hacemos visitas a hospitales, nos acercamos a ese público maravilloso que no puede venir y les llevamos un show reducido, pero que es suficiente para alegrarles el espíritu a los niños que pasan por algún problema de salud”, expresó Strapazzon.

“Los chicos son felices al vernos, al ver algún payaso, a las contorsionistas y bailarines, además, se sacan fotos con los artistas que los visitan y esto es tan necesario; ayuda a cuidar el espíritu”, reflexionó el productor.

Susana es la mamá de Tomás, un pequeño paciente del Hospital que tiene mielomeningocele –espina bífida, un defecto de nacimiento en el cual la médula espinal de un bebé no se desarrolla correctamente- y esta mañana no sólo se divirtió con el circo, sino que también participó en la performance: “Me parece genial que sucedan estas cosas. Porque cuando un niño llega a un hospital, es duro, entonces esto los alegra y los saca de la estructura hospitalaria. Los niños que tienen patologías por las que deben ir todos los meses al médico, no la pasan bien. Esto, los ayuda mentalmente a soportarlo”.

En Tihany trabajan en total 123 personas, de los cuales 50 son artistas y representan a 25 países.

