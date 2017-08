Sin rastros de Lucas Bolotti, a más de cuarenta días de su desaparición

No hay pistas sobre el joven de 24 años que desapareció de Papagayos el 19 de julio. El muchacho padece una discapacidad y su madurez es la de un niño de cinco años.

Tras más cuarenta días de búsqueda no hay pistas sobre el paradero de Lucas Bolotti. El paso siguiente será el ofrecimiento de una recompensa por datos sobre el joven de 24 años desaparecido el 19 de julio en Papagayos.

Así lo adelantó la jueza penal de Concarán Patricia Besso, quien también dijo que hay una serie de medidas solicitadas, ya que desde el 18 de agosto la investigación está en sus manos.

La semana pasada la madre de Lucas, Estella Vincondoa, cuestionó la investigación policial. La calificó como “deficitaria” y que hay líneas de investigación que los policías no siguieron, tales como los agujeros en el cerco perimetral del predio donde la familia del joven construye una casa de fin de semana y el sonido de un vehículo en las cercanías.

Sin embargo, sobre ese punto, el ruido del motor de un auto, la jueza dijo que no sabe nada a pesar de que se ha reunido con los padres de Lucas y de haber visto el expediente.

Besso, en cambio, destacó la labor de la Policía y también la de la población de Papagayos “que pusieron sus vehículos, drones y ellos mismos participaron de la búsqueda”. Aclaró que también participó personal especializado del sistema de búsqueda de personas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Lo hemos buscado con perros entrenados, con radares. En los espejos de agua también, con la intervención de buzos”, agregó.

¿Tiene alguna hipótesis sobre la desaparición del muchacho? La jueza reconoció que no, que no se ha producido ningún cambio en la carátula del expediente y que es probable que haya gente que tenga información y que todavía no la dé a conocer.

Lucas tiene un retraso madurativo y su capacidad motriz limitada. Según su mamá, no podría haber delineado un plan para escaparse o algo parecido: está convencida que a su hijo se lo llevaron.

