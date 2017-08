La jueza confirmó que Carlos Salomón se suicidó

Así lo aseguró en conferencia de prensa la magistrada interviniente, Virginia Palacios. Al mismo tiempo dijo que el abogado dejó una carta escrita a puño y letra donde detalló los motivos de su decisión. Además, agregó que Salomón padecía una grave enfermedad y que murió tras un disparo que atravesó su pecho.

Palacios atendió a la prensa con la necesidad “de transparentar la información” y exponer que el suicidio es la “hipótesis más firme” que maneja la Justicia.

“Hay una serie de información que es preciso aclarar, por eso damos esta conferencia para disipar las sospechas que puedan dar lugar a algún tipo de dudas, lo que decimos son hipótesis avaladas”, sostuvo la magistrada en la conferencia que desarrolló cerca de las 10 en su despacho de Tribunales.

La jueza, que estuvo acompañada por el jefe de la División Homicidios de la Policía de la provincia, Javier Sosa, expuso que el martes alrededor de las 22 se constató el hallazgo del cuerpo sin vida de Salomón, “en el interior del vehículo propiedad de su esposa”.

“Cuando llegamos la Policía ya había intervenido y por eso estaban las puertas abiertas del vehículo”, dijo, y aclaró que personal médico de una ambulancia confirmó el deceso de Salomón; y que además antes un vecino había alertado a los efectivos.

También contó que en el lugar “se practicaron todas las diligencias y pesquisas” con la intervención de la División Homicidios para “determinar las circunstancias que rodearon el deceso del doctor y específicamente si nos encontrábamos ante una muerte violenta por homicidio o ante una hipótesis de suicidio”.

En ese contexto, con los datos “relevados hasta el momento” y con el material secuestrado, la jueza expuso: “Podríamos adelantar en principio que para nosotros lo más firme es la hipótesis de un suicidio”.

Una carta y un solo disparo

Palacios aseguró que no se encontraron elementos que permitan indicar “la intervención de otra persona en el hecho”, y que sí hallaron en el piso del asiento del acompañante una carta escrita a puño y letra donde Salomón manifestaba “la decisión de terminar con su vida y los motivos por las cuales lo hacía”.

El cuerpo sin vida presentaba un disparo en el costado izquierdo del tórax, que atravesó su pecho y le causó la muerte por “shock hipovolémico”. La bala perforó el asiento y después fue encontrada por los peritos en el interior del vehículo.

Salomón se disparó con un arma 9 milímetros. “El disparo fue uno solo en la parte izquierda, con orificio de entrada y salida a la altura medio lumbar inferior que traspasó el asiento. El proyectil fue encontrado en el piso”, sostuvo Palacios.

Con respecto a la carta, dijo que estaba dirigida al juez de turno interviniente, “como un escrito judicial”, que tenía el nombre y número de documento del abogado, y que detalla “su decisión de quitarse la vida utilizando un arma de 9 milímetros”. Además, especificaba las razones por las cuales tomaba esa decisión: “El padecimiento por la larga enfermedad que venía atravesando”.

“En principio el abogado no sería el legítimo usuario, y el arma no estaría asentada en el sistema informático de la provincia, pero eso es motivo de investigación. se aguardan los informes de todas las pericias realizadas”, dijo por su parte el comisario Sosa.

Finalmente, Palacios aclaró que entre las tareas de investigación se chequearon al menos 10 cámaras de seguridad que permitieron observar el tránsito del vehículo en la zona, “en las situaciones previas”, hasta su estacionamiento en el lugar; y que se descartó alguna “persecución” u otra situación extraña alrededor.

Trayectoria

Carlos Salomón comenzó su carrera en los tribunales puntanos el 27 de febrero 1981 como juez de Instrucción Penal en la Tercera Circunscripción Judicial. Un año más tarde, el 13 de septiembre de 1982, asumió como Fiscal N° 2 de la ciudad de San Luis.

El 22 de mayo de 1997, fue designado como juez de la Cámara Penal N° 1 de Villa Mercedes. Su trayectoria en la magistratura puntana finalizó en el ejercicio del referido cargo de segunda instancia en las Cámaras Penales N° 1 y 2 de la Primera Circunscripción Judicial, respectivamente, desde el 17 de noviembre de 1997 hasta el 7 de octubre de 2005.

Salomón en Facebook: “La dignidad no tiene precio”, escribió antes de ir a votar en las PASO

El abogado encontrado muerto con un balazo en el pecho escribió antes de las elecciones: “El próximo Domingo voy a ir a cumplir con mi obligación de emitir el voto……LA DIGNIDAD, que no tiene ni debe tener precio y es lo más importante para un ser humano”.

Fue la última publicación en la red social Facebook, la que usaba habitualmente para compartir información de sus casos más resonantes, entre los que se encuentra la defensa de Diego Lorenzetti el ex intendente de La Calera procesado por el crimen de su esposa Romina Aguilar y denunciante del “poder político” como autor ideológico del asesinato.

La última publicación de Carlos Salomón, encontrado muerto en su auto en pleno centro de la ciudad con un balazo en el pecho, fue en relación a las elecciones del pasado 13 de agosto: “El próximo Domingo voy a ir a cumplir con mi obligación de emitir el voto pensando, entre otros temas, en la Independencia del Poder Judicial de la Provincia. Lo haré preservando lo único que he atesorado en estos años, LA DIGNIDAD, que no tiene ni debe tener precio y es lo más importante para un ser humano.

El Diccionario dice: “…Dignidad: Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y respeto hacia si mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden…”.

Por supuesto, no digo a que candidato voy a votar porque el voto es secreto y seguramente Uds. No podrán adivinarlo”.