“Si en octubre nos va mal no sabemos qué va a pasar con las becas”

Posted by Radio Dimension

Lo dijo Anabela Lucero, coordinadora de la Secretaría de la Juventud en Villa Mercedes. “Estamos dolidos con los becarios, un porcentaje mínimo nos votó. Aquel joven que no nos acompañe puede presentar la renuncia”.

A la espera de lo que será el Congreso del PJ, en el que Adolfo reaparecerá después de sus vacaciones en EE UU, los funcionarios del Gobierno están ejecutando el plan de “limpiar traidores”, tal como lo propuso el candidato a Senador.

Los jóvenes son el blanco de la cacería y a los que responsabilizan por la derrota de las PASO. En Villa Mercedes se suceden reuniones con grupos de 50 y 60 becarios, a todos les hacen sentir el rigor del poder y la amenaza de dejarlos sin el beneficio. “Estamos dolidos con los becarios, un porcentaje mínimo nos votó. Aquel joven que no nos acompañe puede presentar la renuncia, se pueden ir. Detrás de ustedes hay un montón”, dijo sin medias vueltas Anabela Lucero de la Secretaría de la Juventud. “Nos dolió ver las redes sociales con fotos con el traidor, así lo vamos a llamar (léase Claudio Poggi), traicionó el proyecto”.

La inescrupulosa mujer, desde el lugar efímero que le da el poder amenazó a los jóvenes: “No me va a temblar la mano para los que se saquen la foto con Poggi. Voy a empezar a ubicar a cada becario por barrio y por circuito. Todos ustedes tienen obra social y ART y no trabajan y están cobrando, es gracias a Adolfo. Después de esta reunión pueden solicitar la baja los que no estén de acuerdo”.

“El Gobernador a Villa Mercedes le dio todo, tenemos La Pedrera, muchos después del domingo de las elecciones se burlaban, nos dio tristeza todos fueron a La Pedrera con sus hijos a disfrutar de la pista de patinaje. Si en octubre no nos va bien no sabemos qué va a pasar con las becas, eso quiero que entiendan. El padrón electoral se conforma con el 60% de los jóvenes”, disparó la funcionaria que amenazó en reiteradas oportunidades a los asistentes y les comentó que este lunes a las 18.30 Eugenia Catalfamo, candidata a Senadora y titular de la Secretaría va a visitar Villa Mercedes, dicen que será para profundizar la política del miedo.