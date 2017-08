Directora de la Escuela de Luján le pido al Gobernador que cese con los aprietes

Silvina Margot Bustos le escribió una carta pública a Rodríguez Saá en la que denuncia que la candidata a Intendenta del oficialismo persigue a los jóvenes y los amenaza con quitarles las becas.

La directora de la Escuela 52 Submarino Armada República Argentina San Luis se dirigió al mandatario provincial a través de una carta pública que hizo conocer en Facebook:

Sr. Gobernador de la Provincia de San Luis, Sra. secretaria de la Juventud Eugenia Catalfamo, Querido pueblo de Luján.

Como podrán observar en mi muro, no es mi costumbre manifestar mis emociones. Pero hoy siento la obligación con los ciudadanos de mi amado pueblo de contarles lo que hace la Sra. Mariella Páez, candidata a intendente oficial.

1° apriete: el día del lanzamiento del programa de becas, llevaron a los jóvenes de Luján en Micros desde la sede partidaria, la sra., sube a uno de ellos y les dice que se fijen lo que hacen sino va a pedir que les den la baja como a la sra. …… (no doy el nombre por respeto a la niña).

2° apriete: el día 28 de julio encuentra a una de mis hijas en la calle y le dice que tenga cuidado y que la mama debe pensar en lo que hace.

3° apriete: Ayer por la tarde una de mis hijas me comenta que la Sra. le dice que necesita hablar con ella, y como tenía otra actividad prevista se compromete a volver en un rato. Luego entra a la sede donde ella la había citado y le manifiesta que le va a tener que dar la baja del programa de becas a ella y a sus hermanas, por Vuestra orden Sr Gobernador, debido a que su mamá no puede pensar libremente. Llega de manera humillante a preguntarle ante un grupo de personas, entre ellos candidatos a concejales y punteros políticos, que le dijera en la cara si la iba a votar o no. Lo lamentable es que nadie se opone a esta conducta de la candidata.

Cuando mi hija sale de la sede llorando, por sentirse humillada públicamente. Entro a la sede a cuestionarle su actitud y me responde que debido a mi pensamiento político mis hijos pagaran las consecuencias y que yo voy a ser despedida de mi trabajo.

Sres. autoridades de la provincia de San Luis, crié a mis hijos con libertad de pensamiento, y por supuesto, a los cuarenta y pico no permito que se coarte la libertad de mis hijos y de nadie, mucho menos la mía. Acaso, Uds. aclararon que los que se inscribían a un programa brindado con recursos del estado y no de un partido político en particular para hacer campaña proselitista, debían ser miembros activos de una sede partidaria donde se les tomaría asistencia.

Sr. Gobernador, en el día del cumpleaños de esta tierra le pido que garantice uno de los principios constitucionales manifestados en el preámbulo, “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad” porque los verdaderos traidores a la patria y no a un partido político, están donde se avasallan los derechos de todos los habitantes de buena voluntad que habitan este suelo.

Sra. Mariella Alejandra Páez Hernández, Ud. que presume de ser una candidata con preparación académica destacada, y con actividades religiosas activas, no hubo ninguna cátedra o algún pasaje de la biblia que le enseñara como tratar a las personas. Porque, el favor que recibe un niño cuando está enfermo, no se cobra en cada esquina y menos públicamente.

A Ud. que me dijo que estaba sacada, es verdad, porque soy una leona cuando le tocan la cría, no una vaca que se equivocó y las consecuencias las van a pagar los terneritos como le dijo a mi hija.