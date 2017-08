“Fue emocionante participar de un Mundial”

La puntana Agustina Lahiton analiza su participación en el Mundial de Judo para Cadetes que se disputó el pasado fin de semana en Chile. “Me dio una pauta del nivel en que estoy”.

Santiago de Chile fue sede del Mundial de Judo para Cadetes con Rusia dominando por Equipos y con Japón obteniendo la mayor cantidad de medallas en la modalidad Individual.

Entre los países participantes estuvo la Argentina con la puntana Agustina Lahiton en sus filas. La judoca oriunda de Juana Koslay llegaba a la cita mundialista luego de conseguir el Bronce en el Panamericano de Cancún en la categoría hasta 48 kgs. teniendo que debutar ante una de las rivales menos deseadas, la francesa González.

El debut no fue el esperado. Fue derrota y por la cantidad de participantes, eliminación. “Más allá de la experiencia increíble, obvio que siempre hay cosas para mejorar. Esto me ha dado una pauta del nivel en el que estoy parada” nos dice Agustina, quien agrega: “Las conclusiones que saque fueron súper positivas. No las miro por el lado de los resultados, por qué me enfrenté a una potencia como Francia y qué mejor que medirse con las mejores”.

Con respecto al haber sido parte del Mundial, Lahiton nos cuenta: “Emociona porque estás junto a los mejores sabiendo que venís de una escuelita (Judo Koslay) en la cual junto a mis hermanos y mis padres nos acompañamos mutuamente como familia”.

Después de una gira de preparación en Japón, el Panamericano en Cancún (México) y el Mundial en Santiago (Chile), Agustina Lahiton se pone al día con los estudios porque el 1º de septiembre parte a Porto Alegre (Brasil) a participar de la Copa Sogipa junto a su hermano Diego. Luego llegará el Nacional donde no solo defenderá el título, sino que además buscará mostrar su mejor versión para una nueva convocatoria por parte de Daniela Krukower, su entrenadora en la Selección.

Fuente: Gustavo Falduti- deportesanluis.com.ar