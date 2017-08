“Ni locales ni visitantes; somos sanluiseños”

El exgobernador Claudio Poggi analizó los resultados que tuvo una elección histórica para la provincia y que los resultados permiten confirmar que “se está transitando un final de ciclo” en el Gobierno de los hermanos Rodríguez Saá.

En declaraciones que realizó ayer martes al programa Agenda Abierta que conduce Nino Romero por Radio Dimensión, Poggi también opinó del pedido de renuncia del gobernador Alberto Rodríguez Saá tras las elecciones del domingo, a todo su gabinete: “Hacer cargo al gabinete de la derrota electoral es no entender que el pueblo ya no quiere que ellos dos sigan gobernando San Luis”.

En la entrevista aseguró que el domingo “fue un día histórico para San Luis y su futuro”, y que la diferencia electoral fue determinante para pensar que se transita “un final de ciclo de más de 30 años del poder, manteniendo el poder por el poder en sí mismo”.

“Era claramente lo que suponíamos, el ciudadano estaba comenzando a discutir y a votar democráticamente qué futuro quería para San Luis y quién quería que los siga gobernando. Esto era más que una elección para senadores y diputados nacionales”, dijo analizando los resultados que le dieron un triunfo aplastante sobre el proyecto que comandan Adolfo y Alberto Rodríguez Saá hace más de 30 años.

Previo a las elecciones, contó Poggi, los temores “se habían disipado”, y reafirmó que esa “inmensa masa silenciosa” que no podía exponerse “por temor a perder el trabajo” (pero que había garantizado su apoyo a los ideales de cambio y de “un mejor futuro” para la provincia) “se manifestó en las urnas”.

Se refirió a la situación planteada por “Pupa” Agúndez y aseguró que como ya se agotaron las instancias provinciales, ahora se presentarán ante la Corte Suprema de la Nación. “La Justicia de San Luis atropelló la vida interna de los partidos, alterando la voluntad popular”.

Las principales declaraciones de Poggi:

“Cuando hacíamos las caminatas había gente que nos abría un poquito la puerta, o corrían la cortina y nos daban un claro mensaje de que estaban con esta opción, pero no podían exponerse por el temor de perder el trabajo o un beneficio social. Esa política del miedo que instalaron se manifestó con dignidad el domingo”.

“Estaba convencido y no podía dimensionar del todo en esa enorme cantidad de gente que no podía expresarse públicamente y que nos deseaba éxitos en silencio; esa es la que se manifestó en el cuarto oscuro con dignidad. Hasta los fiscales de ellos les confiaron en el oído a los nuestros que compartían nuestra visión de futuro. Estuvo a pleno la revolución de la dignidad y tenemos que consolidarnos para el 22 de octubre”.

“Más candidatos locales, diputados y senadores nos va a permitir equilibrar el poder. Que no haya atropellos legislativos; tener un mayor control y preparar el terreno para ser una alternativa de gobierno en 2019”.

“Son mete culpa; porque siempre la culpa la tienen los otros. Hacer cargo al gabinete de la derrota electoral es no entender que el pueblo ya no quiere que ellos sigan gobernando San Luis. Esa es la voluntad del pueblo. En la boleta estaban ellos dos, no los ministros ni los jefes de áreas y programas”.

“En octubre va a ser mayor la brecha porque la dignidad se manifiesta en las urnas. La dignidad es la que el sanluiseño quiere conservar, está harto de que no pueda pensar ni hacer o poner un me gusta en las redes sociales”.

“A esa gente que padece temores le digo que se quede tranquila, que no se exponga y que cuide su trabajo, porque esto va a cambiar, y que nuevamente en octubre se manifieste en función de su dignidad y pensando en el futuro”.

“Siguen con intentos de provocar divisiones en nuestro frente y en la sociedad. Ni locales ni visitantes, somos sanluiseños y por suerte la mayoría ya no cree esas estrategias electorales como en su momento fueron los venidos y los nacidos, los hinchas de Juventud y los de Estudiantes. El resultado de las urnas habla de la confianza plena que hay que tener en el pueblo de San Luis, y al pueblo no se lo engaña más”.

“Vamos a analizar la realidad provincial. Creo que la estrategia de ellos no va a cambiar sustancialmente, porque van a seguir usando fondos públicos para sus anuncios, y nosotros llegando a cada casa”.

“Nos motiva y nos entusiasma preparar los diferentes planes de gobierno alternativos para gobernar la provincia en 2019”

“No era La Pedrera lo que quería la gente de Villa Mercedes. Ellos hicieron un plan con los sueños que necesitaban para su ciudad, y el 10 de diciembre de 2010 el gobernador lo tiró a la basura. Fue un capricho y eso significa estar lejos de la gente”.

“No se ha ganado nada, sí es una elección importante, un puntapié inicial y la decisión de la mayoría del pueblo. Hay que interpretar lo que quiere el pueblo y actuar en consecuencia. Como fuerza tenemos que construir confianza, y esa es la tarea que tenemos por delante. Vamos por buen camino”.