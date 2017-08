El país habla del “batacazo histórico” de Poggi en San Luis

En ningún otro distrito del país se vio una diferencia tan marcada como los casi 20 puntos de ventaja sobre Adolfo Rodríguez Saá.

Una de David y Goliat. Así estaba planteada en la previa a las PASO 2017 la disputa entre un gigante histórico de la vieja política, Adolfo Rodríguez Saá, y el joven y carismático dirigente que salió de su riñón político, pero eligió un camino de renovación, Claudio Poggi. La victoria en las urnas, más contundente que en ningún otro punto de la Argentina, le dio al líder de Avanzar un espaldarazo político de cara a la carrera por la gobernación en 2019. Los casi 20 puntos de ventaja (58% contra el 38% que cosechó la alianza peronista) lo pusieron en el radar de los principales medio nacionales, que aún siguen analizando la descomunal derrota del saaísmo en su propia tierra.

“San Luis: Poggi le asestó un golpe histórico a Rodríguez Saá”, titulaba ayer el diario La Nación en su edición online. “En los últimos 34 años, el oficialismo provincial sólo había perdido en los comicios de 1985. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, Poggi -peronista pero aliado del gobierno nacional- se alzó con 57,5% y casi 20 puntos de diferencia para derrotar así a Adolfo Rodríguez Saá (Frente Unidad Justicialista), que obtuvo 38,3%. Si el resultado se repite en octubre, Poggi logrará ingresar en el Senado junto con Gabriela González y provocará la salida de Liliana Negre de Alonso, una situación que le quitaría una banca a la fuerza de los históricos hermanos”, destacó el diario porteño.

Hasta el mismo presidente Mauricio Macri incluyó en su discurso de victoria desde el bunker de Cambiemos en Costa Salguero a Poggi y su performance en San Luis. Enseguida, desde la sede donde esperaba los resultados junto a su compañero de fórmula, José Riccardo, el candidato más votado expresó: “Basta de soberbia, de capricho; queremos una provincia normal. En San Luis vamos a equilibrar el poder a partir del 22 de octubre por eso tenemos que sumar, salir de aquí, festejando, pero con serenidad. No le saquemos la lengua a nadie como nunca lo hicimos y no entremos en ninguna provocación.

La inmensa mayoría del pueblo de San Luis tomó la decisión, entonces tenemos que actuar en esto dos meses y pico que nos faltan para el 22 de octubre con mucha inteligencia, con mucha sabiduría para seguir sumando y seguir bien cerquita de la gente. Nuestra aliada es la gente, es el pueblo, nos apoyó siempre y hoy también”.

Clarín, el medio más visitado y el diario con mayor tirada del país, destacó: “Sorpresa en San Luis: ganó Poggi y Rodríguez Saá admitió su derrota”. “De esta manera, Poggi hacía historia y se convertía en un serio candidato a disputar la gobernación de la provincia en 2019. Poggi ya fue gobernador entre 2011 y 2015 cuando fue desplazado por los hermanos Rodríguez Saa y le prohibieron ser reelecto”.

No tan mesurado fue el medio mendocino MDZ, quien tituló: “Paliza de Poggi a los Rodríguez Saá en San Luis”. “Se instaló la idea en el colectivo social de que Poggi era el único que podía vencer a los Rodríguez Saá”, le dijo a MDZ la corresponsal de Radio del Plata en San Luis, María José Corvalán.

Por último, Poggi no dejó de recordar al oficialismo provincial los calores que le hicieron pasar en la Justicia Electoral local y en la Justicia provincial durante todo este año. “Este, por supuesto, es también un mensaje a los jueces de San Luis, electorales, provinciales y a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Novillo, que no se va a cargar este pueblo que nos apoya, este pueblo quiere otra cosa”.

“No nos vamos a prestar a ese invento que hicieron con esas elecciones truchas y vamos a luchar por todos nuestros candidatos para que el 22 de octubre sean nuestros candidatos. Vamos a salirnos de la justicia provincial, vamos a apelar ante la Corte Suprema de la Nación y no vamos a permitir que dos jueces empleados de los Rodríguez Saá alteren la voluntad de un pueblo”, culminó triunfal Claudio Poggi.