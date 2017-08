Histórico triunfo de Claudio Poggi

San Luis vivió una jornada sin precedentes en la historia política contemporánea: Adolfo y Alberto Rodríguez Saá perdieron por primera vez una elección como candidatos.

Claudio Poggi lideró un triunfo sin atenuantes en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para senador Nacional sobre Adolfo Rodríguez Saá. Obtuvo más de 20 puntos de diferencia.

En la categoría diputado Nacional José Riccardo, también se impuso tranquilamente sobre la lista que encabeza Karim Alume.

“Estamos muy confiados en el pueblo de San Luis”, dijo al emitir su voto en horas de la mañana del domingo. Y no se equivocaba. El pueblo eligió. Las primeras mesas empezaron a llegar con los primeros resultados, dandolo ganador indiscutible, y con un margen impensado.

El festejo llegó.

En la sede de Avanzar y Cambiemos por San Luis, empezó a llegar la gente coreando “se va a acabar.. se va a acabar… la dictadura de Rodríguez Saá”. Poggi tomó la palabra, y dijo: “Primero tenemos que agradecer el enorme trabajo de cada uno de ustedes. A las 8 de la mañana cada fiscal estaba sentado en su silla, y nadie cobró un peso. Se viene un San Luis mejor, y un futuro mejor”.

“Gracias a los que ayudaron silenciosamente. Es un día histórico para la provincia de San Luis. No garantizábamos una batalla fácil, todas las estructuras de los poderes del Estado jugando para la lista con la cual competíamos, pero de este lado estaba el pueblo. No garantizábamos una batalla fácil, pero sí un triunfo seguro. Hemos ganado la primera final, ahora nos tenemos que preparar para los pasos que vienen”.

Y continuó: “No nos conformamos con los votos que tenemos, vamos a convencer. Vamos a invitar a más ciudadanos. Vamos a analizar donde no nos fue tan bien. Vamos a ir a todos los pueblos. La inmensa mayoría de San Luis tomó la decisión. Nuestro aliado es el pueblo. Cuando decíamos que hay una enorme masa de ciudadanos silenciosos, que cuando íbamos en caminata algunos apenas nos abrían la puerta y nos levantaban el pulgar, hoy nos votaron”.

Y dio un duro y claro mensaje a quienes conforman la Justicia de San Luis: “Esto también es un mensaje a los jueces de San Luis, a los jueces electorales, provinciales y a la presidente del Superior Tribunal de Justicia (Lilia Novillo), que no se va a cargar este pueblo que nos apoya. Este pueblo quiere otra cosa. Vamos a salirnos de la justicia provincial. No vamos a permitir que dos jueces, empleados de Rodríguez Saá, alteren la voluntad de un pueblo.”