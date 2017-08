Los sanluiseños van a las urnas en una jornada histórica

En una elección extremadamente polarizada, las últimas encuestas le dan una ventaja a Poggi por sobre Rodríguez Saá. Sigue la fuga de dirigentes para sumarse a Avanzar.

Nunca antes, desde el regreso a la democracia, San Luis había vivido una elección tan trascendental y comentada como la del próximo domingo. En las PASO se verán las caras dos modelos que parecen antagonistas: el encabezado por el ex gobernador Claudio Poggi y el que lidera Adolfo Rodríguez Saá. En una elección que, según dicen las encuestas de ambas partes e independientes, se muestra por demás polarizada, los números de última hora respaldarían a Poggi con una ventaja de en entre 3 y 5 puntos porcentuales.

“Estamos en un momento histórico, nos unimos los que pensamos en un futuro mejor por San Luis. Por primera vez la inmensa mayoría de la oposición va a disputarle el poder a los Rodríguez Saá. Estamos frente a dos modelos, uno de ellos es el que encarnan dos hermanos que están cada vez más alejados de la gente y sin capacidad de solucionar problemas o interpretar los sueños de los ciudadanos. La otra opción es la que encarnamos miles de sanluiseños que aspiramos a un San Luis mejor para recuperar valores y la libertad, los que creemos en jueces independientes”, comentó Poggi a horas de comenzar la veda electoral.

A días de los comicios se dio una fuga de dirigentes saaístas a las filas del poggismo. Fue el caso de la senadora provincial y ex intendenta de La Toma, Dominga Torres; y de Alberto Ferraro, intendente de La Carolina. “Los Rodríguez Saá están enfermos de poder, hay muchos dirigentes que están en la gatera cansados del maltrato de los hermanos. Por primera vez después de muchos años el Senado deja de ser monocolor, hay otras voces y es muy positivo”, subrayó sobre la determinación de la senadora Dominga Torres de acompañar a la oposición.

Por su parte, el candidato por el peronismo en San Luis, Adolfo Rodríguez Saá comentó que “huele” a victoria en toda la provincia y desdobló su discurso en dos cuestiones: la promoción industrial y el pago de la deuda de Nación con la provincia. “quieren elegir un gobierno dócil que no reclame la continuidad de la Promoción Industrial y que no cobre la deuda que la Nación tiene con la Provincia. Nosotros queremos que nos paguen lo que nos deben y una provincia industrializada”.

Sin embargo, y más allá de los esfuerzos que el senador Rodríguez Saá viene haciendo en la campaña desde hace meses, en los últimos días, los más importantes medios radiales y televisivos publicaron y comentaron encuestas que dan como ganador al líder de Avanzar. Cada mañana, que conduce Marcelo Longobardi por Radio Mitre, fue el primer programa en publicar los estudios. Le siguieron Continental y luego, en la pantalla chica, Todo Noticias en su noticiero central.

“En todas las elecciones en las que se han presentado los Rodríguez Saá ganaron a excepción de ésta en la que el ex gobernador Claudio Poggi los está enfrentando, la última encuesta que yo tengo da 45 a 35 a favor del señor Poggi candidato de Avanzar y Cambiemos por San Luis”, manifestó Longobardi hace unos días.

“Si comparamos mi gestión a esta altura de las PASO en 2013 con la actual de Rodríguez Saá, nosotros habíamos entregado 4000 viviendas con 8000 puestos de trabajo directo, pleno empleo en la construcción, habíamos lanzado el Plan 20/30, los chicos en las escuelas con los intercolegiales o en los clubes haciendo deportes, yo como gobernador visitaba dos escuelas por día. Ellos no quieren discutir eso, discontinuaron todas las políticas y generaron la pérdida de 8000 puestos de trabajo, la mitad es de la construcción. Quieren instalar el verso de San Luis versus Macri, es una mentira cuando el principal culpable es Rodríguez Saá, la pobreza de San Luis es de casi el 30%, uno de cada tres sanluiseños es pobre, no le alcanza para comer y vestirse”, concluyó Poggi.