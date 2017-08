Choferes de la empresa Line se quedarán sin trabajo y le reclamaron a Adolfo Rodríguez Saá

Denuncian que la Secretaría de Transporte, a cargo de Rosas Curi, favoreció a la firma Polo y que la empresa Line dejará de operar en La Punta, decenas de trabajadores quedarán en la calle. Adolfo no pudo resolver el conflicto, el 1 de setiembre comienza a operar la nueva prestataria.

“Con profunda angustia necesitamos que en este momento desde su lugar y en lo que puedan que apoyen a estos trabajadores que se quedan sin nada para llevar a sus casas y mantener a sus familias. Muchos de ellos con bastante antigüedad, la cual no se las reconocen. Les hablo y se los pido con un mano en el corazón, soy hija de uno de los chóferes y no se imaginan lo que significa quedarse sin trabajo en estos tiempos tan difíciles”, describió conmovida ante los medios de prensa la hija de uno de los choferes.

“Nos preocupa la continuidad laboral, dijo Sebastián Bejer, chofer de Line, que denunció que la licitación “está adulterada” en referencia a la tarea realizada por la secretaría de transporte a cargo de Rosas Curi que benefició a la firma Polo en detrimento de Line en el corredor La Punta – San Luis. La resolución de Rosas Curi no contempla el futuro laboral de los actuales trabajadores y en caso de que la nueva prestataria decida absorberlos no respeta la antigüedad adquirida.

Con este panorama esperaron a Adolfo Rodríguez Saá durante la visita a la ciudad de La Punta, el candidato se mostró sorprendido y no dio respuesta alguna a la demanda hasta “interiorizarse” de la situación.