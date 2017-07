“EL MINISTERIO DE SALUD ESTABA BUSCANDO MATAR A MI HIJA SOL AMELIE”

Posted by Radio Dimension

Emiliano Quiroga, padre de la bebé, acusó al Gobierno por el abandono de su hija. “Mientras ellos realizaban una videoconferencia nosotros conseguimos cama en el Notti de Mendoza, están buscando matar a mi hija”, denunció.

El caso mantiene en vilo a la comunidad de San Luis, una pequeña de poco más de un mes lucha por su vida, sus padres ven el deterioro en la salud de Sol Amelíe al tiempo que emprenden otra batalla, que el Ministerio de Salud del gobierno provincial comprenda la urgencia de la niña que ya afrontó tres paros cardiaco y que el sistema de salud provincial no puede contenerla.

La historia se remonta a unas semanas atrás. El parto de Sol Amelie no fue uno más, la recién nacida sufrió de hipoxia, lo que comúnmente se llama falta de oxígeno, esto le dejó secuelas neurológicas lo que la convierten en una paciente de riesgo ya que debe ser alimentada por sonda, entre otras atenciones.

La niña nació en Villa Dolores, los padres. oriundos de San Luis, solicitaron al Ministerio que traslade a la recién nacida a la provincia. Ese fue el primer contacto de la familia Quiroga con las autoridades del Gobierno y con la sociedad que conoció el caso de un pedido de traslado a través de las redes sociales, el medio elegido para comunicar la solicitud. Luego de una serie de pedidos públicos y notas enviadas a la sede de gobierno, el Ministerio trasladó a la pequeña a una clínica privada de la ciudad de San Luis hasta que cumplió el mes de vida.

“Cuando Sol Amelie cumplió un mes nos dieron el alta, el Gobierno no quiso seguir pagando la clínica, a los tres días llegamos con mi hija muerta al hospital” relató el pasado 5 de julio Emiliano cuando la niña fue reanimada en el servicio de urgencias pediátricas del Hospital San Luis tras presentar el primer paro cardíaco, a las pocas horas se sucedieron dos episodios más que la mantienen hasta el momento con respiración asistida.

Desde esa fecha los padres de la niña reclaman la derivación a un centro de mayor complejidad, situación que es negada desde el Ministerio de Salud que después de 20 días lo único que aportó fue una videoconferencia con profesionales del Hospital Garrahan. “Cuando escuché la videoconferencia y que las autoridades del Hospital me decían que mi hija no tiene salida, llamé al director del Hospital Notti de Mendoza quien me dijo que hay una cama dispuesta que se la ofrecieron al Ministerio de Salud pero que nunca respondieron. El Ministerio de Salud estaba buscando matar a mi hija Sol Amelí”, relató entre lágrimas Emiliano Quiroga a través de un audio de Whatsapp que se hizo viral.

Según contó el padre, la beba será traslada por las gestiones de la familia y de los médicos del hospital y no por acción directa de las autoridades del Gobierno.