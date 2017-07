Salud en San Luis: El conmovedor reclamo de los padres de Sol Amélie

Convocaron a una concentración para apoyar a la familia. Piden que la atiendan especialistas que no hay en el sistema de salud sanluiseño.

Ayer se viralizó un desgarrador audio en WhatsApp. Era el padre de Sol Amelie que pedía al gobierno para que la niña, que se encuentra en estado crítico, sea trasladada de urgencia a un establecimiento con especialistas que el sistema de salud sanluiseño no tiene. Así le comentó Emiliano Quiroga, padre de la niña, a Nino Romero en Radio Dimensión. “Mañana le van a hacer una traqueotomía, los médicos nos piden que la trasladen urgente”, aclaró.

Sol Amelie es la niña que tiene poco más de un mes de vida, su caso se hizo conocido cuando su padre, Emiliano Quiroga, difundió su situación a través de las redes sociales pidiendo la asistencia del gobierno de San Luis para trasladarla desde Villa Dolores.

Cuando cumplió un mes, recibió el alta del servicio de terapia intensiva que el gobierno le pagaba a la clínica privada Cerhu, a las pocas horas la niña ingresó sin signos vitales al Hospital, la intervención de los médicos logró devolverla a la vida. Desde el 5 de julio lucha tras enfrentar tres paros cardíacos.

Los padres de Sol Amelie reclaman una derivación a un centro especializado para continuar con la recuperación, “el viernes estaba todo listo, la cama en el Hospital Italiano, el vuelo, los pasajes y a último momento cancelaron todo por una deuda del Gobierno con ese hospital”, relató Emiliano.

Este lunes por la mañana el joven progenitor realizó una presentación en el Juzgado de Menores para solicitar que la justicia actúe en el tema y consiga intimar a la administración provincial para que resuelva la inmediata derivación.

Ayer Quiroga envió otro mensaje a la sociedad en la que, entre lágrimas, pide que acompañen a su hija y la lucha por la vida. La concentración será a las 17 en la puerta de ingreso al Hospital. “Los médicos me dicen que mañana le van a hacer una traqueotomía a Sol, lleva muchos días de respirador y sus cuerdas vocales se están dañando. Me pregunto si fuera la hija del Gobernador la que estuviera en esta situación si ya no la habría derivado. Dónde está Rodríguez Saá”, reclamó.

Tras presenciar la conferencia que brindó la directora del Policlínico Regional San Luis, Cecilia Canepa, sobre la situación de su hija, pidieron que “se tome en serio la salud para que esto no siga pasando”. Emiliano Quiroga y Alejandra Agüero aprovecharon la oportunidad y le plantearon su preocupación a los directivos de la institución por el grave estado de salud de la pequeña.

Junto a Canepa, estaban los jefes de la Terapia Intensiva Pediátrica del nosocomio, Gabriel Pujales y Orlando Flores. “Actuemos rápido y no sigamos sumándole cargas a Sol porque la última asfixia que sufrió, la perjudicó más y eso trae más secuelas. Entonces vamos a seguir así o vamos a ayudarla llevándola al lugar correcto”, planteó el padre ante los medios apenas finalizó la conferencia de la directora Canepa.

Fotos: Ayelén Britos