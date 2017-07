El reclamo de los padres de Sol Amélie

Tras presenciar la conferencia que brindó la directora del Policlínico Regional San Luis, Cecilia Canepa, sobre la situación de su hija, pidieron que “se tome en serio la salud para que esto no siga pasando”.

Emiliano Quiroga y Alejandra Agüero aprovecharon la oportunidad y le plantearon su preocupación a los directivos de la institución por el grave estado de salud de la pequeña.

Junto a Canepa, estaban los jefes de la Terapia Intensiva Pediátrica del nosocomio, Gabriel Pujales y Orlando Flores.

“Actuemos rápido y no sigamos sumándole cargas a Sol porque la última asfixia que sufrió, la perjudicó más y eso trae más secuelas. Entonces vamos a seguir así o vamos a ayudarla llevándola al lugar correcto”, planteó el padre ante los medios apenas finalizó la conferencia de la directora Canepa.

Agüero, dijo que “más allá de las palabras, no voy a estar conforme y no me voy a resignar hasta que le brinden la atención que corresponde. Como los médicos lo dijeron, ella necesita especialistas que acá no están”, señaló.