Macri: “Poggi fue un gran gobernador en una provincia con buenos gobernadores”

El Presidente destacó la importancia del cambio en el país y brindó abiertamente su apoyo a la candidatura de Claudio Poggi a quien definió como “una buena persona”, entre otros conceptos.

“Te puedo decir “Banana” ?, así comenzó Mauricio Macri su charla con el periodista y locutor Daniel “Banana” Arce por Fm La Bomba, en el 91.5 del dial, en Villa Mercedes, que se escuchó también en San Luis por la frecuencia de 106.5.

“Queremos una Argentina con oportunidades y progreso, San Luis creció en los últimos años y Argentina debe ser un país pujante con todos comprometidos” dijo el Presidente en los primeros segundos de la entrevista que se extendió por varios minutos. Consultado sobre la realidad del país, Macri describió: “Encontré una Argentina peor de la que pensé. Cuando se empieza a mentir, cuando se destruye el INDEC, cuando decís que hay más pobres en Alemania que en Argentina, no teníamos reservas y nos fuimos topando con deudas e incumplimientos, finalmente estamos acá para resolver los problemas no podemos llorar todo el tiempo. Salimos del default, del cepo, no podíamos comprar y vender con el mundo hicimos muchas cosas rápidas para ponernos en la pista”.

“Sinceramos la economía, tuvimos seis meses duros, recuperamos los empleos perdidos, el mes pasado se generaron más de 30 mil puestos de trabajo, crecemos a un ritmo del 4%, sacando el primer trimestre que no fue bueno, vamos a crecer en el año al 3 %. Nos preparamos para crecer más el año que viene”, detalló.

Entre las frases más sobresalientes que dejó la entrevista de Arce con el primer mandatario se destaca: “Llegamos casi a ver el infierno del 2001”.

Consultado sobe los tiempos para ver en la realidad cotidiana los resultados del esfuerzo, Macri puntualizó: “Cuesta años formar una familia, una empresa, un club lleva años, imagínense un país. Bajamos a la mitad la inflación, cuando me preguntan por el Dólar les digo que hay que bajar la inflación la mayor estafa del otro gobierno fue usar la inflación que perjudica al que menos tiene, hay que seguir bajando la inflación mi compromiso es llegar al final de mi mandato a un dígito de inflación. En el gobierno anterior llegamos al peor índice de inflación junto con Venezuela”.

“La inflación genera una guerra de todos contra todos, distorsiona los precios, perjudica a las pymes”. En ese sentido hizo un llamamiento, sin nombrarlo, al Gobernador: “Es importante que San Luis adhiera a la Ley Pyme que genera dos años sin impuestos. La ley de ART que reduce los riesgos de juicios por accidentes de trabajo que perjudica a las pymes, hay una mafia de los juicios, esta ley le permite a los trabajadores resolver el tema en semanas y no en años”.

Entre los logros de la gestión subrayó los créditos de acceso a la vivienda: “El Banco Hipotecario entrega hoy préstamos cada 3 minutos, hay provincias que adhirieron a bajar el impuesto de Ingresos Brutos a las cuotas que en algunas provincias son del 6%. Buenos Aires adhirió, Mendoza también, hay que bajar los impuestos. Después de las elecciones nos tenemos que juntar todos para bajar los impuestos”.

En esa línea de pensamiento insistió en la generación de puestos de trabajo: “La ley Pyme sirve para sacar a las pymes del problema de los impuestos, la reforma impositiva debe ser general. La carga impositiva es un ancla muy difícil y hace que todo cueste tan caro. La gente cruza a Chile porque casi todo vale la mitad, bajar impuestos, mejorar la logística, rutas, trenes, aeropuertos y mejorar la productividad”, enumeró.

Consultado sobre la Promoción Industrial que en la década del ’90 benefició a San Luis y otras provincias como La Rioja y Catamarca, y que hoy es usada políticamente por la familia Rodríguez Saá que hace pocos años renegaba de esa medida, el Presidente comentó: “San Luis aprovechó en serio la Promoción Industrial que apuntaba a conectar y reducir asimetrías entre las provincias. Nosotros lanzamos el Plan Federal de obras más importante de la historia que a San Luis beneficia en las rutas 7, 8, 20, 146 y 147, obras que apuntan a acercar al productor y la capacidad de cada puntano al mundo, vía Océano Pacífico a Chile y vía Océano Atlántico desde los puertos”.

La oportunidad de dialogar con el Mauricio Macri dejó abierta la posibilidad de preguntar sobre la realidad política de la provincia, inquietud periodística que el mandatario no esquivó: “San Luis necesita un cambio después de tantos años, Poggi tiene muchas posibilidades. Se mostró como un buen gobernador, se destacó después de grandes gobernaciones, tiene condiciones, va a ser un gran Senador Nacional y cree en el cambio. Esta también Gabriela González Riollo, José Riccardo que es Diputado y fue docente y que me cae muy bien y es buena gente. Apostamos que la buena gente defienda a San Luis”.

“Estoy al frente de la campaña, no se tata de mi gobierno, los puntanos apostaron a este cambio, el cambio no se hace en 18 meses lleva años y estamos dando pasos en la dirección correcta. El mundo nos felicita por los cambios y quieren ser socios de nosotros, saben de nuestra capacidad y de los que somos capaces de hacer. Todo lo que hicimos fue pensando si es lo mejor para cada argentino y cada noche me voy pensando en que hacer para los argentinos. Estamos en una transición, de forma gradual, que lleva tiempo. los arboles tardan años en crecer y lo países también. Vamos por el camino correcto”, finalizó sin antes hablar, tras la consulta de Daniel Arce, de las posibilidades do Boca Juniors en la próxima Copa Libertadores.