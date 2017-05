San Luis, el país del no me acuerdo y grandes olvidos

En un país donde la memoria es un reclamo permanente de una sociedad sufrida, dolida y golpeada por las injusticias, varios dirigentes de San Luis olvidan a menudo su lucha y su reclamo histórico que a lo largo de los años los ubicaron en un lugar particular ante la sociedad. Quienes tantas veces se posicionaron como opositores fervientes de políticas autoritarias y caprichosas de los hermanos Rodríguez Saá, hoy se dan el lujo de cambiar el discurso dejando a la ciudadanía boquiabierta sin entender más nada.

”En el país de Nomeacuerdo doy tres pasitos y me pierdo”, decía la famosa canción de María Elena Walsh, una melodía aparentemente para niños, que no lo era tanto. En la provincia de San Luis, parece que muchos dirigentes cantan esta canción con frecuencia dando pasos impensados hace algunos años atrás.

Hagamos memoria. Diciembre de 2003. El presidente del Concejo Deliberante de San Luis, el disidente peronista Osvaldo Ochoa, murió luego de protagonizar un confuso accidente con su camioneta por una ruta del interior provincial. En el convulsionado escenario político de San Luis, la muerte de Ochoa fue presentada por el jefe de la Policía, Miguel Ángel Ubieta, como un accidente, mientras dirigentes de la oposición al gobierno de Alberto Rodríguez Saá sostenían que se trataba de un homicidio.

¿Quién fue uno de los dirigentes “de la oposición” que sostenía y aseguraba que a Ochoa lo habían asesinado? Daniel Sosa. El representante del Movimiento Evita en San Luis aseguró que Ochoa presentaba un orificio de bala en la cabeza. “Rodríguez Saá es un asesino”, aseguraba Sosa en sus declaraciones.

Sólo algunos años debieron pasar para que llegara la “reconciliación” y el abrazo fraternal con el señor feudal le hiciera olvidar sus luchas y reclamos, sus palabras y convicciones.

Sigamos haciendo memoria. Año 2005. La Corte Suprema reconoció como intendente de la capital de San Luis a Daniel Pérsico y anuló todo el proceso electoral que había ungido como jefa comunal paralela a María Angélica Torrontegui, dirigente aliada de la familia Rodríguez Saá. Fueron meses duros para Pérsico, que debió soportar la intendencia paralela. La confusión que generaron en la ciudadanía, la falta de fondos para las obras y servicios públicos y un gran número de dificultades durante su gestión. Pero la Justicia le dio la razón y levantó con orgullo la bandera de la autonomía municipal por la que luchó incansablemente.

Luego de aquel fallo de la Corte, Daniel Pérsico, presentó un pedido de juicio político contra Alberto Rodríguez Saá por la entrega de fondos coparticipables a Torrontegui.

Para Pérsico, Rodríguez Saá había incurrido en los delitos de “malversación de caudales públicos -peculado- abuso de autoridad, entre otros y reclamaba los 30 millones de pesos que éste le había entregado a Torrontegui para el funcionamiento de la intendencia paralela.

Hoy, quien llevaba el estandarte de la lucha contra el feudo, el bendecido por Carlos Ponce en la sucesión municipal perdió la memoria. Y con esa pérdida se fue la lucha de cientos de municipales que defendieron con lealtad el edificio municipal. En el olvido quedaron aquellos días de persecución y de mentiras para sentarse al lado del enemigo.

”En el país de Nomeacuerdo doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí no recuerdo si lo di. Un pasito para allá, ay! qué miedo que me da”. Nosotros también tenemos miedo.

Y si no recordemos al ahora intendente Enrique Ponce, quién no ahorraba adjetivos para predicar políticamente contra el feudo de los hermanos Rodríguez Saá en su primera gestión.

Y el actual gobernador llevó adelante una feroz y cruel campaña contra el padre del actual Intendente, el doctor Carlos Ponce, con el lema “Por una Navidad sin Ponce” pretendiendo adueñarse antidemocráticamente del municipio capitalino.

¿Y eso también puede ser dejado de lado para conservar una cuota de poder? ¿ Que hayan torturado en forma pública y mediática nada más y nada menos que a mi progenitor?

Por eso mucha gente no entiende las fotos donde aparecen abrazados y sonrientes Ponce y Alberto Rodríguez Saá, como si nada hubiera pasado, tirando la dignidad a la basura.

Eso lleva a que nuestra sociedad haya avanzado rápidamente en un camino de recuperación de la memoria, para el bien de San Luis, del país y de la democracia, y para lograr una verdadera paz social sin miedos y en libertad.

San Luis es una sociedad que quiere ser libre, no sentirse bajo el zapato de nadie, y que no existan “iluminados” que se crean dueños de las vidas de los puntanos. Todos quieren ser respetados por el solo hecho de ser “seres humanos”.