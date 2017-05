Roban por quinta vez a la escuela del Barrio Eva Perón

Posted by Radio Dimension

Los hechos de inseguridad no se detienen, la Escuela N° 51 sufrió otro ataque. La respuesta del Gobierno fue la de mandar armarios al establecimiento. “Estamos muy tristes y hemos llorado toda la semana”, contó la vicedirectora de la institución.

Lucía Mana es la vicedirectora de la Escuela N° 51 del Barrio Eva Perón, relató con crudeza la realidad que viven tras el quinto robo que sufren. “El Ministerio de Educación nunca repuso lo que nos robaron”, contó la docente al programa Sonido Urbano de Radio Universidad.

Casualmente hoy, con la lluvia, el Gobierno nos mandó ocho armarios, cuando en realidad estamos necesitando otras cosas”, contó en relación a la falta de insumos para el dictado de clases luego de ser desvalijados en las últimas horas, claro que en esta oportunidad como en las anteriores, la policía no pudo dar respuestas satisfactorias ya que no encontraron a los delincuentes ni pudieron prevenir el delito que se reitera una y otra vez.

“Estamos muy tristes, lloramos toda la semana. Los docentes no tenemos donde guardar las cosas. A veces las tenemos que llevar a nuestros domicilios para que no las roben”, agregó Mana quien se mostró dolida y decepcionada ante la desprotección de las autoridades gubernamentales. “Los docentes somos adultos que nos podemos cuidar, pero esto nos genera temor por los alumnos, no sabemos en qué momento pueden entrar a robar”, describió.