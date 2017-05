LA JUSTICIA ELECTORAL PROVINCIAL RECONOCIÓ AYER AL PARTIDO AVANZAR

Claudio Poggi criticó al Juez Ruta afirmando que sus actitudes desprestigian a la Justicia.

La justicia electoral de San Luis le otorgó ayer a las 4 de la mañana la personería jurídica a nivel provincial al partido político Avanzar San Luis, y el diputado nacional Claudio Poggi que estaba pasando su cuarto día en Tribunales esperando el fallo, fue notificado oficialmente de esta medida dispuesta por el juez electoral Agustín Ruta apenas comenzó la actividad den Tribunales, por lo que decidió retirarse de la puerta del juzgado donde estaba reclamando desde el lunes pasado.

Declaró tener emociones encontradas “porque estoy contento por el fallo, pero lamentando todo lo que tuvimos que transitar por un simple trámite administrativo que se dilató de manera inexplicable e injustificada por la injerencia del poder político en la justicia provincial”.

Añadió que “la división real de poderes es un desafío que debemos enfrentar para el San Luis del futuro y lo sucedido ha demostrado que el poder real está en el pueblo y no en las estructuras”.

Sostuvo que “el trámite luego de haber sido reconocido el partido Avanzar San Luis a nivel federal era simple, y se tendría que haber otorgado en forma inmediata, pero la actitud del juez Ruta terminó generando desprestigio al poder judicial”.

El ex gobernador Poggi enfatizó que “jueces que no tienen independencia y que generan desprestigio no deberían estar en el Poder Judicial” y respondió que su partido está estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales contra el juez Ruta.

La decisión de Poggi de quedarse en Tribunales exigiendo el reconocimiento partidario estuvo fundamentada en que el próximo 30 de mayo vence el plazo para inscribir a los partidos para que puedan participar en los comicios provinciales y quedaban 7 días hábiles para cumplir el trámite.

El número de lista de Avanzar San Luis tanto para las elecciones nacionales como provinciales es el 203, informó el legislador.

En sus declaraciones a la prensa ratificó que su vocación es formar “un amplio frente opositor que sea una alternativa real al actual gobierno provincial”.

Recordó que “la primera prueba la tendremos el próximo 13 de agosto con las PASO para los cargos nacionales”, y destacó que son elecciones muy importantes “porque se elige la mitad de la Cámara de Diputados y varios integrantes de la Cámara de Senadores, además de intendentes y concejales en varias comunas”.

Enfatizó que “el frente que integre Avanzar va a estar presente con candidatos para todos los cargos electivos, y deseo que se constituya esa alianza sin que se generen internas”.

Ratificó que “tengo intactas mis aspiraciones de ser nuevamente gobernador en el 2019 si tengo el consenso para ello, y por eso es importante ganar ahora”.