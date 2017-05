“POGGI ANUNCIÓ ANOCHE QUE SE QUEDARÁ EN TRIBUNALES HASTA QUE EL JUEZ AGUSTÍN RUTA RESUELVA RECONOCER AL PARTIDO POLÍTICO AVANZAR EN LA PROVINCIA COMO LO INDICA LA LEY”

Posted by Radio Dimension

El diputado Nacional, Claudio Poggi, permanece desde ayer por la mañana en la puerta del despacho del juez Electoral provincial a la espera del otorgamiento de la personería jurídica de la fuerza política, y anunció que se quedará en el lugar por tiempo indeterminado hasta que se cumpla con lo que dice la justicia.

Cuando anunció su decisión de quedarse en Tribunales lo hizo desde la explanada del lugar dirigiendo un mensaje a las personas presentes, sosteniendo que “hay miles de sanluiseños que tienen la esperanza puesta en todos nosotros, tengan la plena seguridad que estamos actuando de acuerdo a la ley, y la ley nos ampara”.

Añadió dirigiéndose a los presentes y agradeciendo los miles de mensajes que estaba recibiendo que esa actitud “no significa defender a una persona o a un partido político como Avanzar, sino defender la voluntad de miles de sanluiseños que quieren canalizar con su participación otro futuro para la provincia de San Luis”.

Enfatizó Poggi que “indudablemente ha llegado el momento de dar una vuelta de página a la historia de San Luis, como por ejemplo estas cosas que estamos padeciendo para obtener un reconocimiento que la ley indica, no pueden seguir ocurriendo en la provincia de San Luis”.

“Nos dijeron que está en trámite el reconocimiento y que pronto se resolverá, entonces he decidido quedarme acá a esperar esa resolución que según la justicia será pronto. Yo me voy a quedar acá”, aseveró el ex gobernador.

Indicó: “tenemos que ser prudentes e inteligentes, nos ampara la ley, nuestros abogados nos acompañan acá esperando que salga la resolución del Juez Ruta, y ahora van a buscar provocarnos, generar conflictos, agredirnos pero les pido que no entremos en esa, tenemos que estar tranquilos y volver a nuestras casas para estar con nuestras familias sin dejar de hacer el puerta a puerta de nuestro proyecto que no lo podemos parar y nadie puede parar”.

Finalizó su discurso sosteniendo: “como siempre les digo, no les garantizo una batalla fácil pero sí un triunfo seguro”.

Esta nueva historia de un reclamo reiterado tuvo su comienzo cuando el exgobernador de la Provincia se constituyó ayer por la mañana en Tribunales porque considera que la postergación del pronunciamiento implica el riesgo de que Avanzar quede afuera de las elecciones provinciales.

La fuerza política obtuvo el reconocimiento de la Justicia Federal con competencia electoral hace unas semanas, pero en la jurisdicción provincial la personería todavía no fue concedida.

Hace 18 días, el 28 de abril, el juez Federal, Juan Maqueda, otorgó la habilitación para competir en las elecciones nacionales. Sin embargo su par provincial, Agustín Ruta hasta ayer no había emitido la autorización para que pueda intervenir en los comicios para cargos provinciales.

La postergación de la resolución generó que ayer Poggi se apostara en el Palacio de Tribunales. Solicitó una “respuesta urgente” ya que están próximos a vencer los plazos que estipula la legislación.

“No entregar la solicitud en plazos razonables sería una violación a los derechos constitucionales”, aseguró por su parte el apoderado del partido, Ricardo Endeiza.

Desde Avanzar sostienen que el trámite es “muy simple” y que el juez Ruta debe reafirmar la decisión de la Justicia Federal.

“La ley de partidos políticos de la provincia especifica en su artículo nueve que, ‘sin más trámite’, debe reconocerse la capacidad del partido para intervenir en las elecciones, a tenor de la afirmación del Juzgado Federal”, explicó el asesor letrado.

Claudio Poggi señaló que “no estamos presionando a la Justicia ni tampoco deseamos que afirmen algo sin la documentación”.

Responsabilizó a Alberto y Adolfo Rodríguez Saá de obstaculizar el proceso: “han puesto trabas en todos los pasos; pero creo que no es Ruta, sino Rodríguez Saá”.

Endeiza consideró que se trata de “un retraso injustificado, hay un exceso, se debe hacer justicia”.

“Ustedes saben lo que está en juego, ustedes saben las trabas que ha tenido Avanzar, los intentos de proscripción a Claudio Poggi y al partido, esto es una lucha dura”, afirmó el abogado.

El ex gobernador junto a sus abogados y un grupo de dirigentes decidieron esperar en la sede judicial el pronunciamiento del juez Ruta, que tanto puede ser inmediato y ocurrir en estas horas, o prolongarlo en el tiempo de manera indefinida buscando argumentos judiciales falaces para proscribir al partido AVANZAR en la provincia.​