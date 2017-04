DOSEP EN BANCARROTA: SEGÚN EL TITULAR DEL CÍRCULO MÉDICO TIENE UN DÉFICIT DE 170 MILLONES DE PESOS

Posted by Radio Dimension

Si la obra social no recibe una ayuda económica extraordinaria del Gobierno tendrá muchos problemas con los servicios.

Estas afirmaciones fueron realizadas por el Presidente del Círculo Médico de San Luis, doctor Enrique Miranda, cuando negó haber llegado a un acuerdo con DOSEP, como la obra social anunció con bombos y platillos por algunos medios de difusión.

El médico aclaró que los profesionales seguirán cobrando el plus de 100 pesos y reconoció que recibieron una oferta de aumento del 12,89%, que desde su punto de vista es insuficiente, “pero en definitiva las decisiones se toman en asamblea y no hemos realizado ninguna reunión para tratar este tema, por lo que es incorrecto el anuncio de DOSEP que llegó a un acuerdo con los médicos”.

“Los pacientes deberán seguir llevando la orden de prestación y un extra de 100 pesos, que en muchos casos es mayor de acuerdo a la especialidad”, aseveró el galeno.

Aclaró que “en febrero habíamos acordado que el aumento iba a ser idéntico al que recibieran los empleados públicos, y después se cambiaron unilateralmente las reglas de juego y nos ofrecen una cifra mucho menor a la acordada”.

Pero no pasó desapercibido un diagnóstico que hizo el doctor Miranda: “DOSEP tiene un déficit de 170 millones de pesos aproximadamente”.

Este dato le fue proporcionado por la actual titular de la obra social, Gladys Bailac de Follari, en las reuniones que vienen manteniendo, según lo dijo públicamente en diferentes reportajes.

El médico Miranda enfatizó que “no entiendo cómo se ha llegado a un déficit tan grande, ya que siempre DOSEP ha tenido las cuentas equilibradas, no me explico cómo se puede haber llegado a esta situación de deuda tan enorme”.

Estimó que “si no reciben un aporte extraordinario del Gobierno, va a ser muy difícil que pongan las cuentas en orden y por lo tanto seguirán teniendo inconvenientes en normalizar las prestaciones para los afiliados”.

Contó que “con los aportes genuinos que recibe no va a poder salir de la crítica situación económica en que se encuentra”.

Ha llamado la atención esta crisis económica en DOSEP, teniendo en cuenta que a todos sus afiliados se les descuenta mensualmente de manera obligatoria un importante aporte, el que generalmente, cuando ha sido bien administrado y no se han desviado los fondos para otros fines, DOSEP siempre ha tenido superávit.

Por supuesto que los motivos reales hasta ahora se desconocen, pero hay buenos indicios hacia dónde se han derivado fondos de DOSEP, en una actitud que termina perjudicando a todos sus afiliados.

De dichos desvíos, que se están investigando a nivel periodístico, hasta ahora hay senderos que seguramente llevarán a caminos que terminarán en autopistas de corrupción en el manejo de los fondos de la obra social provincial.

A nivel oficial es imposible encontrar respuestas acerca de este tema, como así también de la cantidad real de afiliados aportantes que tiene, los ingresos y los egresos y los destinos de la plata.

Pero todo en algún momento se sabe.

Y si no, recordemos el caso de la millonaria estafa del ex empleado de DOSEP, Roberto Escudero, a la obra social, que finalmente explotó a pesar de los recaudos que se tomaron. Todo se supo. O mejor dicho, casi todo. Y la justicia provincial no tuvo un accionar muy claro tampoco en esa oportunidad.

Cuando eso sucedió, también estaba al frente de DOSEP la señora Gladys Bailac de Follari.

Será cuestión de esperar para saber más del desmanejo de los fondos.

Los que no pueden seguir esperando que le solucionen sus problemas, son los afiliados. Ellos cumplen siempre. La obra social les está fallando cada día más.

Para un pequeño recuadro

Ayer se generó una situación confusa cuando una joven que reparte gratuitamente el diario Todo Un País fue a sacar una orden de prestación para uno de sus hijos. Una funcionaria de DOSEP, la señora Alejandra Tarazzi, creyó que estaba entregando diarios dentro de la repartición y le pidió a la joven que se retirara del lugar, a la vez que manoteaba infructuosamente un celular que estaba filmando los hechos. La funcionaria explicó que para ingresar se debía contar con la autorización de las autoridades. Lo que está bien y tiene razón. Pero la joven le explicó que había asistido a comprar una orden de prestación médica y lo que en realidad molestó es que algunas personas al ver el diario, le pidieron a la joven señora que les entregara ejemplares, pero sólo lo hizo con una persona, ya que de inmediato fue increpada. La señora Tarazzi es muy conocida en la administración pública donde se desempeñó en varias áreas siempre vinculadas a la salud. Y tenía razón en exigir que se le pidiera permiso para repartir diarios en el lugar. Pero nada de eso se estaba haciendo. También la señora Tarazzi cuando comenzaron los espectáculos en el Complejo Los Cedros en Estancia Grande, varias veces se la vio en la boletería del lugar, hasta que dejó de trabajar allí. Lo que no se conocía era que en alguna oportunidad de su vida había practicado básquetbol femenino. Por los manotazos. Pero todo bien. Un poco de humor. Todo Un País es una publicación respetuosa y respetable y siempre va a pedir permiso para entrar en algún lugar. Y a pesar de las múltiples trabas, cada vez tiene más lectores que seguramente son fans del músico Litto Nebbia. Ese que escribió el famoso tema musical que en una de sus estrofas dice: ” si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga”. Banda de sonido de la película “Evita” dirigida por Eduardo Mignona y con Flavia Palmiero como Evita. Año 1984. En democracia.