El ministerio lo niega, pero insisten en que hay virus en la Maternidad

Si bien la cartera de Salud descartó en reiteradas oportunidades la posible presencia de una bacteria, ayer el padre de una mujer internada en el hospital materno infantil puso en duda la posición oficial.

Julio Pannocchia que tiene a su hija Virginia en terapia intensiva en la Maternidad “Dra Teresita Baigorria”, en una entrevista que concedió a los medios, señaló: “No se saben explicar, dicen que puede haber un bichito dando vueltas que se le metió”.

No es la primera vez que un familiar se pronuncia en la misma dirección. Mario Videla, esposo de Ivonne Gñaves, declaró hace unas semanas que su esposa “se contagió un virus intrahospitalario”.

“La joven contrajo una bacteria de tipo estreptococo”, según lo indicado desde la Maternidad, lo cual descarta que se trate de una bacteria intrahospitalaria, publicó la Agencia de Noticias San Luis el 12 d abril.

De todos modos una versión indica que médicos del hospital materno infantil admitieron que es necesario tomar medidas con dos quirófanos porque allí estarían localizados los virus.

El fin de semana la maternidad volvió a ser noticia a raíz de la denuncia pública de Julio Pannocchia.

Reclamó públicamente por su hija que hoy se encuentra “estable”.

“Solo una vez pude hablar con la directora. En ese momento me dijo que se iba a interiorizar de la situación. Cuando me atendió la viceministro de Salud me dijo que mi hija estaba bien, y no era cierto, porque todavía la estaban operando. Todos mienten, a cada rato”, contó el hombre ayer en declaraciones a las radios Popular y Universidad.

Virginia dio a luz el 30 de marzo y fue internada el 10 de abril. Fue intervenida en cuatro ocasiones y le extirparon el útero.

“Este caso es similar al de la chica de Beazley (Ivonne Gñaves), parece que es un virus”, dijo Pannocchia que le reveló un profesional convocado para revisar a su hija.

“Recién cuando le hicieron la tomografía saltó que tenía una infección en el útero, y por eso tuvieron que extirparle todo. Ahora está estable”, contó ayer por la mañana a la prensa.