“Voy a ser Senador en 2017 y Gobernador en 2019”

Posted by Radio Dimension

Cuando el actual diputado nacional por Avanzar San Luis, Claudio Poggi aseveró, durante el discurso de inauguración de la sede partidaria en la ciudad de La Punta, “Voy a ser candidato a senador en 2017 y voy a ser nuevamente gobernador de la provincia de San Luis en 2019” el nuevo local partidario ubicado sobre la Avenida Serrana frente a una reconocida cadena de supermercados sanluiseña.

Desde hace tiempo que el exgobernador viene expresando que para un cambio político en la provincia que desde hace 34 años gobiernan casi ininterrumpidamente los hermanos Rodríguez Saá, se debe comenzar ganando las legislativas de este año “no hay 2019 sin 2017” es su frase de cabecera.

“El gran desafío de San Luis es el 13 de agosto con las PASO para cargos nacionales, nuestro principal adversario es el gobierno de la provincia”… “Tenemos que saber que no hay 2019 sin 2017. Este año también hay elecciones importantes, donde el gobernador de la provincia ya puso a su candidato, al que vemos en los carteles, casi obsceno distribuidos en toda la provincia pagado con los impuestos de los sanluiseños, ese que aparece en los carteles va a ser el candidato a senador del gobernador de la provincia, y yo también voy a ser candidato a senador nacional” expresó Claudio Poggi ante una sede partidaria completa, flanqueado por el intendente de la Ciudad de La Punta, Martin Olivero.

En cuanto a la posibilidad de conformar un gran frente, manifestó que “No podemos permitir que nos dividan, lo tenemos que tener bien claro, entre el nacido y venido, entre el macrista y antimacrista, entre el hincha de Estudiantes y de Juventud, no permitamos que nos dividan, tenemos que estar todos juntos, todos unidos, ni una persona ni un solo partido político puede lograr esto. Tenemos que unirnos con otros espacios, tenemos que tener generosidad y amplitud con otros partidos políticos que tienen un mismo objetivo, dar una vuelta de página para un San Luis mejor”

“Si estamos todos juntos para conformar un gran frente político, en San Luis habrá solo dos opciones, en las próximas elecciones, una opción son ellos, una familia que quiere seguir 15 o 20 años más en el poder por el poder mismo, la otra opción la encaramos miles y miles de sanluiseños que quieren trabajar por el bien común” expresó Claudio Poggi.

“Miren si no se justifica el desafío, el hacer el esfuerzo, el estar todos juntos. Claro que se justifica, estamos próximos a la elección, el 13 de agosto son las PASO, la primera gran elección donde tenemos que darle una trompada democrática para dar vuelta la historia, porque ellos son un peso pesado, pero cuando a un peso pesado se le pega una buena trompada no se levanta más, tenemos que hacer el esfuerzo y ganar.” Manifestó Claudio Poggi despejando cualquier duda sobre lo que se pone en juego este año.

En todo momento destacó la figura de Alberto Rodríguez Saá como jefe de la dupla que compone con su hermano, el senador Adolfo Rodríguez Saá, “tenemos que ganarle al candidato del gobernador que es su hermano, el gobernador es el jefe, miren, si nos sigue gobernando ese jefe estamos al horno”, rescató el diputado en la inauguración de la sede, para luego agregar: “el jefe de las locuras y caprichos es el gobernador, es quien lo va a mandar de candidato a su hermano”

”Voy a ser candidato a gobernador de la provincia en el año 2019, no solamente voy a ser candidato a gobernador, voy a ser gobernador de la provincia en el año 2019″, manifestaba Poggi desde el escenario montado en el interior de la sede partidaria de Avanzar en La Punta al ritmo de los tambores y cánticos de quienes ven en el exgobernador una alternativa política para la provincia.

“Vamos a competir para el Senado de la Nación”

En declaraciones a la prensa, luego del acto partidario, el diputado nacional por Avanzar San Luis destacó, al igual que lo hizo en diferentes pasajes de su alocución que las PASO de agosto, la considera como la primera elección donde se pondrá en juego los próximos 20 años de la provincia de San Luis.

“Siempre manifesté mi deseo de ser gobernador de San Luis en el 2019 y hoy ratifique que voy a ser candidato y por supuesto con la fe intacta en que el pueblo nos va a acompañar. Pero no hay 2019 sin 2017 y la elección del 2017 es muy importante. Ya el 13 de agosto dentro de unos 100 días, tenemos la elección nacional para diputados y senadores nacionales y el gobernador Rodríguez Saá ha puesto a su hermano, Adolfo Rodríguez Saá como candidato a senador nacional, así que también vamos a competir para el Senado de la Nación”, sostuvo Poggi ante los periodistas que lo aguardaban.

Consultado sobre el futuro y la realidad política de San Luis, el ex Gobernador dijo: “Yo creo que es el momento en el que comenzamos a debatir democráticamente los futuros 10, 15 años para el futuro de la provincia de San Luis”.

Ante la consulta sobre su opinión respecto a la reunión que mantuvo el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá con la ex presidente, Cristina Kirchner, y si esto iba a influir en la próxima elección venidera, señaló: “Yo creo que la elección es provincial, entiendo que se va a polarizar en dos opciones. Por un lado la opción de los Rodríguez Saá que quieren mantener el poder por el poder en sí mismo, cada vez más alejados del ciudadanos, de la gente, con otras prioridades que no son las prioridades de la gente; y por otro lado estamos quienes pensamos y queremos un futuro mejor para San Luis, que somos muchos, miles y miles y de diferentes espacios políticos, de todos los colores políticos y que queremos conformar un gran frente. Me parece que el Frente para La Victoria, son compañeros que van a tener dos opciones: o los Rodríguez Saá, o nosotros”.