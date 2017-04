EXPROPIACIÓN DE LA AMALIA

“Probablemente La Amalia sea una ilusión óptica por muchos años“

Así lo sostuvo la concejal de Cambiemos, Claudia Rocha, quien se refirió a la maniobra que realizó el intendente, Enrique Ponce en una clara muestra de acuerdo político con el gobernador, Alberto Rodríguez Saá.

La legisladora recordó que este intendente prometió ya desde en el año 2011, cuando asumió su primer mandato, nos mostró en una propaganda una enorme maqueta donde él estaba acompañado por el ex Vicepresidente de la Nación, Amado Bodou, diciendo que allí iban a hacer un enorme emprendimiento.

“Me parece que hay que ser serios con lo que hacemos. Sé que tiene un impacto político muy fuerte decirle a la gente que se les van a construir las viviendas e invitar a la gente que vengan a visitarlo, a cuatro o cinco meses de un proceso electoral. Hay que ver si esta figura de expropiar finalmente va a ser la vía que va a usar el intendente, si esto viene de la mano del apoyo del Gobierno de la Provincia y o de un proyecto de urbanización conjunto, no lo sabemos, no lo dicen, pero lo sospechamos”, señaló Rocha durante una entrevista ofrecida al periodista Mario Otero del programa Nada Secreto que se emite por Radio Universidad.

Además agregó: “Si esto, que depende del Estado Nacional, que debe defender los terrenos nacionales, va a judicializar esta cuestión en la Corte (Suprema de Justicia). Ya hay dos antecedentes negativos de San Luis, Parque de Las Quijadas y Corredor Vial. Si vos expropias y querés realizar un plan nacional de viviendas, no sé si van a venir”.

Por otro lado criticó la manera en que se encaró esta medida “Esto es mucho más que un acto heroico de querer expropiar. No podemos estar jugando con la ilusión del vecino. Ya lo hicieron un gobierno atrás cuando prometió 10 mil viviendas y solo construyo 400”, recordó.

“No hubo ninguna explicación de porqué se expropia, sino que lo hicieron en cinco segundos, en un proyecto que estaba oculto, que no lo conocía nuestro bloque y si había un acuerdo político entre el bloque de Frente Para La Victoria y Compromiso Federal que votaron juntos”, dijo y afirmó que es mentira que el Estado Nacional haya hecho oídos sordos a los pedidos de Enrique Ponce, al contrario “Yo tuve varias conversaciones con el funcionario nacional que está a cargo de este tema, el Dr. Ramón Lanuse y me dijo que el intendente se había retirado de las negociaciones hace un tiempo. Eso me lo dijo a mí y me dijo que le había llamado la atención”.