LA MADRE DE BRENDA ARIAS NEGÓ HABER AFIRMADO QUE JUAN MURÚA ES EL ASESINO DE SU HIJA BRENDA

Posted by Radio Dimension

Sigue reclamando justicia y que se aceleren las investigaciones

“Estoy molesta con algunos títulos donde me hacen aparecer afirmando cosas que no he dicho. como que yo creo que Juan Murúa es el asesino de mi hija Brenda Arias, tal cual fue publicado por El Diario de la República”, dijo ayer Elba Norma “Negrita” Garayalde, y entre otros ejemplos mostró el siguiente texto:

La madre de Brenda Arias cree que Juan Murúa es el homicida

Ese es el título textual publicado en el citado diario, que generó el malestar en la madre de la joven Brenda Arias, a quién vio con vida por última vez el sábado 11 de julio del año 2009, y 18 días después aparecieron los restos de Brenda totalmente quemados en las afueras de Villa del Carmen, lugar de residencia de la familia.

Si bien la nota periodística aclara en su desarrollo posterior que Elba Garayalde dijo que “si no fue él, es cómplice y no quiero que acusen a un perejil”, la mujer se mostró crítica por el enfoque periodístico dado a sus declaraciones “donde a primera vista y leyendo el título queda como que yo estoy convencida que Juan Murúa es el asesino de mi hija y eso no lo sé”, dijo Negrita.

“Si quieren vender más diarios con mis declaraciones o con el caso de Brenda que lo hagan, pero que no lucren poniendo cosas que no he dicho”, enfatizó.

Señaló que desde su punto de vista, “y a pesar que estuvo 40 minutos declarando Murúa y después se lo llevaron nuevamente a Villa Dolores donde está detenido, esa declaración puede comenzar a abrir varias puertas y caminos que ojalá conduzcan a encontrar a la o las personas que mataron a Brenda”.

Reconoció que Murúa era amigo de su hija y añadió que sospecha de otras tres o cuatro personas cercanas a este hombre.

Juan José Murúa está detenido en la cárcel en Villa Dolores, provincia de Córdoba, y el pasado 3 de abril fue trasladado desde ese lugar hasta los tribunales de Concarán en San Luis, donde prestó declaración indagatoria ante la jueza penal Patricia Besso, para quien este hombre es uno de los principales sospechosos en el caso de la desaparición y posterior asesinato de Brenda Arias y lo imputó por “homicidio”

Murúa, de 29 años, está preso en Villa Dolores por intentar abusar de una menor en el mes de febrero pasado entre otros delitos.

“Negrita” Garayalde se lamentó por no haber viajado a Concarán ese día, ya que estaba en reposo luego de haber estado internada en un sanatorio de la capital puntana, debido a su frágil estado de salud, ” y mis abogados, que son de Villa Mercedes y no me cobran nada por ayudarme, tampoco pudieron hacerlo por razones profesionales”.

Su preocupación es que “no se acuse a un perejil en la desesperación de encontrar a un culpable”.

Consultada si su desesperada petición efectuada días pasados al senador nacional Adolfo Rodríguez Saá en la vía pública podría haber influido en que se acelerara la investigación del caso, respondió “no sé, aunque no creo porque su reacción hacia mí fue de mucha frialdad”.

Aseveró que “mi corazón de madre me dice que Murúa tiene que ver con la muerte de mi hija, pero no puedo asegurar que él sea el asesino y por eso me molesta cuando se cambian las palabras o se tergiversan mis dichos”.