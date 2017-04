DESDE HOY LOS MÉDICOS COBRARÁN 100 PESOS DE PLUS A LOS AFILIADOS A DOSEP

La obra social o se encuentra en una crisis económica, o están mintiendo.

DOSEP, la mayor obra social de la provincia, se encuentra en una crisis financiera y administrativa, inexplicable, ya que todos los meses deberían ingresar a sus arcas miles de pesos que le aportan sus afiliados en forma obligatoria.

La plata debería estar.

Como pasó hace algunos años, cuando con esta misma directora, la señora Gladys Bailac de Follari, desaparecieron varios millones de pesos, y según las investigaciones el culpable fue el entonces Tesorero de DOSEP, Roberto Escudero. La señora Bailac de Follari y sus colaboradores no se deban cuenta que estaban robando en la oficina de al lado y se provocó un gran problema económico.

Ahora la directora ha decidido no dialogar con los médicos, o citarlos y dejarlos esperando dos horas para no atenderlos, sosteniendo las directivas dadas por el gobernador de la provincia de decirles: ” esto es lo que hay de aumento para las prestaciones y nada más. Si lo quieren bien y si no también. Nosotros no les vamos a dar un peso más”.

Ese porcentaje sería del 18 % aproximadamente, y los médicos pretenden un ajuste cercano al 38 %, que es un promedio del aumento dado a los empleados públicos.

El doctor Enrique Miranda, presidente del Círculo Médico, declaró que “habitualmente reajustan nuestras prestaciones otorgándonos el mismo aumento que a los empleados públicos, pero ahora no sabemos nada, no nos atienden a pesar de los reiterados pedidos de audiencia y por eso decidimos que desde hoy los afiliados a DOSEP además de la orden de prestación, abonen un extra de 100 pesos”.

Reconociendo la existencia de la ley antiplus, Miranda sostuvo que ese dinero es un reajuste hasta que dialoguemos y fijemos el aumento a las prestaciones que estamos cobrando de 256 pesos por paciente.

El médico enfatizó que “no daremos recibos o facturas por esos 100 pesos, así que si el afiliado no quiere pagarlos, le devolvemos la orden”.

Pero no solo los médicos reclaman reajustes. Hay prestadores como odontólogos, servicios de diagnóstico por imágenes, proveedores, a quienes directamente no se les paga por sus servicios desde el año pasado.

La señora Bailac de Follari fue nombrada con expresas directivas de demorar pagos, no pagar, generar conflictos, no dar reajustes, no dialogar. Demostrar que “aquí el que manda soy yo”.

Hoy comienzan los cobros de plus. Mañana seguirán los cortes de servicios.

Y como siempre los únicos y grandes perjudicados serán los afiliados, que todos los meses aportan de manera obligatoria a su obra social para contar con los servicios de salud básicos.

Y los médicos, más allá de los reajustes que pretenden, deben mejorar también de manera ostensible la atención al afiliado. No son santos.

En esta historia no hay ni ángeles ni demonios. Pero sí perjudicados: los afiliados a DOSEP.