Los empleados judiciales tendrán un 38% de aumento

Posted by Radio Dimension

Según el acuerdo “el incremento salarial que se establece, tiene el objetivo de dar solución inmediata a la pérdida de poder adquisitivo experimentada en los salarios, ocasionado por la creciente y desmedida inflación nacional, la cual afecta directamente a los agentes de la administración pública provincial”.

Así, los empleados que se desempeñan en el Poder Judicial, serán beneficiados con un aumento del 38% a pagarse de la siguiente manera: Un 18% en el mes de marzo, un 10% en el mes de julio y el 10% restante con los haberes de septiembre.

“A su vez, se estableció que el aumento salarial dispuesto se calculará aumentando en los porcentajes establecidos el Sueldo Básico, Compensación Jerárquica, incluidos los complementos remunerativos liquidados al mes de febrero de 2017”.

“Los agentes que aun aplicándose el incremento dispuesto en el mes de marzo de 2017, excluidas las asignaciones familiares, no llegaran a percibir un aumento de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00) de sueldo neto, recibirán en carácter suplementario, una suma no remunerativa hasta alcanzar ese monto. Dicha suma no será tomada en cuenta para el cálculo de ningún adicional u otro incremento salarial.”