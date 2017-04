No tiene Paz: Rodríguez Saá intima a los veteranos de Malvinas

Posted by Radio Dimension

EL Gobernador ordenó al intendente Mario Raúl Merlo que les comunique a los ex combatientes la decisión de abandonar el edificio del Jockey Club.

En el edificio, que les prestan, funciona un museo donde atesoran reliquias del conflicto y de las Islas. Por orden del Gobernador deben “desalojar cuanto antes” el espacio que ocupan. El presidente de Asociación, Eduardo Frezzi, relató: “Nosotros estamos dispuestos a trasladarnos, pero primero queremos tener un lugar donde llevar todo lo que forma parte del Museo. Son objetos muy valiosos, que costaron mucho esfuerzo conseguirlos. No podemos, de un momento para otro, sacar todo para dejarlo en un lugar y esperar a que tengamos otro salón”.

Según describe el periodista José Luis Baigorria en su sitio San Luis Noticia, la semana pasada, los miembros de la Asociación Veteranos de Malvinas fueron convocados a una reunión con el intendente Merlo. Pensaron que se trataba de los preparativos para los actos del 2 de Abril, pero se encontraron con una inesperada noticia.

El intendente les habría transmitido una disposición del gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien recientemente se habría hecho cargo del edificio del Jockey Club: debían abandonar cuanto antes el espacio que tienen desde hace cinco años en ese lugar.

Los ex combatientes aún no salen de la sorpresa, ya que no cuentan con un lugar para continuar con sus actividades y, principalmente, resguardar las “reliquias” que fueron atesorando para el Museo de Malvinas.

La mayoría de los integrantes de la asociación aún no salen de la sorpresa, aunque buscarían “acordar” con la gestión del intendente un nuevo lugar para su sede y espacio museológico.

Hasta el momento no habría acuerdo entre las partes. Este medio buscó la palabra de algún integrante de la asociación, quienes prefieren mantener un prudente silencio hasta que la situación se defina.

Según se pudo saber, Merlo habría recibido la “directiva” durante la última visita del gobernador a Villa Mercedes, cuando, en medio de una recorrida, el mandatario desistió a último momento de visitar el edificio del Jockey Club, tal como estaba programado.

El enfrentamiento entre el actual gobernador y los Veteranos de Malvinas es conocido. Los ex combatientes le reprochan la negativa al reclamo de una pensión –tal como tienen los veteranos de guerra en todas las provincias- y los “niguneos” cada vez que buscaron una respuesta.

Lo cierto es que ahora, pese a que está a cargo una nueva comisión directiva –y se alejó de la conducción de Veteranos el ex combatiente Daniel Ponce- el gobernador no estaría dispuesto a ceder ningún espacio para la asociación.

El tema se complica debido a que el intendente Merlo busca que abandonen en los próximos días el lugar y los veteranos quieren una “garantía” de que les cederán un nuevo lugar para la sede de la asociación y el museo.

La Intendencia les habría ofrecido un terreno en la zona norte de la ciudad, al costado de la avenida Mitre. Por el momento, no más de eso.

El Museo de la Asociación Veteranos de Guerra Malvinas “Eduardo Rodolfo Guzmán” declarado de interés legislativo, educativo y cultural por el Concejo Deliberante se instaló en el edificio del ex Jockey Club, actual Centro Cultural, en abril de 2012, al conmemorarse el 30° Aniversario de la Guerra de Malvinas. Desde entonces, el salón donde guardan tesoros de la guerra se ha convertido en un espacio para la memoria y homenaje a los ex combatientes.