EL PAPA FRANCISCO RECIBIÓ EN SU RESIDENCIA DEL VATICANO A CLAUDIO POGGI

El ex gobernador asistió a la misa celebrada en la capilla Santa Marta y luego el Papa saludó personalmente a Poggi y a su señora, Sandra Correa, quienes le entregaron el libro “Nuestro Aporte a San Luis” y recibieron una bendición especial del Pontífice para el pueblo de la provincia.

El diputado nacional Claudio Poggi envió un mensaje desde el Vaticano luego de este momento donde señaló que: “en ocasión de cumplirse un hecho histórico para el país y el mundo como lo es un aniversario de la llegada del primer Papa argentino al Vaticano, tuve con mi esposa la inolvidable experiencia de asistir a la misa que celebró el Papa Francisco en la Capilla San Marta de su residencia”

“Nos conmovieron las palabras que dirigió Francisco en su homilía en donde la palabra: humildad, fue el centro de su mensaje, y al finalizar la misa, nos trasladamos a un recinto donde con su habitual sencillez y sabiduría nos saludó personalmente y tuve la oportunidad de pedirle bendiciones y salud para mi familia y para el pueblo de la provincia de San Luis.

Con mucho orgullo le obsequié el libro de mi autoría “Nuestro Aporte a San Luis”, así que realmente lo vivido fue muy emotivo”, sostuvo Poggi.

Los medios informativos del mundo destacan que durante la misa, el Papa Francisco habló de la humildad e invitó a la conversión, es decir a alejarse del mal y tomar el camino del bien.

El Pontífice aprovechó la Cuaresma para hacer un llamado a la conversión y “pidió que no nos habituemos a vivir en las cosas feas que “envenenan el alma”.

“No es fácil hacer el bien: debemos aprenderlo, siempre. Y Él nos enseña. ¡Aprended! Como niños. En el camino de la vida, de la vida cristiana se aprende todos los días. Se debe aprender todos los días a hacer algo, a ser mejores cada día. Aprender. Alejarse del mal y aprender a hacer el bien: esta es la regla de la conversión. Porque convertirse no es ir a un hada que con la varita mágica nos convierta. Es un camino. Es un camino de alejarse y de aprender”.

Francisco señaló a continuación lo necesario para alcanzar este camino: “Él, el Señor, aquí dice tres cosas concretas, pero hay muchas otras: buscad la justicia, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, defended la causa de la viuda. Son cosas concretas”.

“Se aprende a hacer el bien con cosas concretas, no con palabras. Con hechos. Por eso Jesús en el Evangelio que hemos escuchado reprueba a esta clase de dirigentes del pueblo de Israel, porque ‘dicen y no hacen’, no conocen lo concreto. Y si no hay concreción, no puede haber conversión”.

Comentando el resto de lecturas de la liturgia del día, el Santo Padre subrayó que Dios ayuda a “caminar juntos” para “explicarnos las cosas, tomarnos de la mano”. De tal forma que el Señor es capaz de “cambiarnos” y de “hacer este milagro”.

“Invito a la conversión, alejaos del mal, aprended a hacer el bien. ‘Pero tengo muchos pecados’. No te preocupes: si tus pecados fuesen como escarlata, se harán blancos como la nieve’. Y este es el camino de la conversión cuaresmal. Simple. Es un Padre que habla, es un Padre que nos quiere, nos quiere mucho. Y nos acompaña en este camino de conversión. Solo nos pide que seamos humildes. Jesús dice a los dirigentes: ‘quien se enaltezca será humillado y quien se humille será enaltecido’”.