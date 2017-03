CONCEJAL PERONISTA EN CONTRA DEL LIBRE DEUDA MUNICIPAL Y DEL AUMENTO DE LOS TAXIS

Juan Domingo Cabrera anticipó que está en contra de ambas iniciativas.

El concejal peronista Juan Domingo Cabrera señaló que está en contra de que se exija a los niños y adolescentes que presenten el libre deuda municipal para acceder al beneficio del boleto estudiantil gratuito.

“Hay muchas maneras de cobrar a los que no pagan los impuestos, pero no poniéndoles a los pibes esta exigencia porque ellos no tienen la culpa de lo que hacen o dejan de hacer los padres. A los chicos lo que hay que hacer es facilitarles todo para que vayan a la escuela., no ponerle piedras en el camino”, enfatizó el concejal.

“Yo sé que es obligación de los ciudadanos pagar las tasas municipales y el intendente debe andar necesitando plata para hacer esto, pero no es la manera correcta de actuar, y por supuesto deberán tener mucho cuidado con el tema social, porque hay familias que no pagan porque no tienen plata para hacerlo y se tendrán que considerar esas situaciones”, señaló el militante peronista.

También se mostró en contra del aumento solicitado por los taxis sosteniendo que le va a pedir a los integrantes de su bancada que el voto sea negativo.

“La vez que el empleado público recibe un aumento importante como el otorgado por el gobierno de la provincia, y ayuda a un círculo financiero positivo, aparece el sector empresarial queriendo aprovecharse de esta situación, porque el aumento no lo recibe el trabajador o chofer del taxi, sino que lo recibe el empresario, va directamente al empresario porque le aumenta al chofer el costo de la frecuencia, el alquiler del auto y ellos son los únicos que se benefician, no el trabajador del taxi, ganan solo los dueños”.

Añadió: “yo tengo muchos conocidos que son dueños de taxis, y no invierten un peso de sus ganancias en sus vehículos para mantenerlos bien. Si tuvieran que hacer la verificación técnica vehicular obligatoria, quedarían la mitad de los taxis sin poder circular, porque a sus propietarios les interesa únicamente ganar y no reinvertir para mejorar la prestación del servicio, y menos mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados”.

“Por eso me opongo al aumento de los taxis: porque los únicos que van a ganar son los dueños y no los peones o choferes o laburantes de esos autos”, afirmó Cabrera.