Las mismas patas de siempre se llevan todo el jugo

Las culturas griegas y romanas comenzaban su proceso de adoración a Dionisio o Baco, sus respectivos dioses del vino, desde la primera etapa de la vendimia. Con la recolección y el pisoteo de las uvas comenzaban el proceso de vitrificación que los llevaría a obtener esa bebida que tanto veneraban.

Han pasado muchos siglos desde aquella tradición inicial de la industria, muchas manos recolectaron las uvas de los viñedos y fueron muchas las “patas” que pisotearon los granos del fruto. Los tiempos cambiaron, los procesos industriales de producción avanzaron modificando y mejorando la calidad del producto. Lo que parece no cambiar, en algunos puntos del planeta, son los dioses y los dueños de las patas que le sacan el jugo a las uvas.

El gobierno de la provincia que encabeza Alberto Rodríguez Saá anunció con bombos y platillos desde el ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, que comenzó la cosecha de uvas en el predio de Sol Puntano y que las mismas serán enviadas a la Bodega “Los Coros”, perteneciente a Adolfo Rodríguez Saá, para su posterior vinificación.

La incompatibilidad en los negocios entre el Gobierno y la familia Rodríguez Saá nunca pareció preocuparle ni a Adolfo ni a Alberto, jamás un tenue matiz colorado se posó sobre sus rostros por esta problemática.

El ejemplo más grotesco es la constante millonaria publicidad oficial en el diario de la familia, que incluso hizo en su momento admitir al actual gobernador Alberto Rodríguez Saá sobre el origen de su fortuna, cada negocio nuevo entre el Estado con la familia gobernante generó rechazo en la sociedad puntana. Y este no parece ser la excepción.

La última perlita se conoció en estos días cuando el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción anunció el inicio de la vendimia en el predio experimental de Sol Puntano. Las uvas cosechadas en el predio de 3 hectáreas irán a parar a la Bodega Los Coros, propiedad de Adolfo Rodríguez Saá, para que se conviertan en un vino que pueda ser comercializado.

Los escándalos que a nivel nacional denuncian los hermanos sobre lo que consideran incompatibilidades entre los negocios de la familia Macri y el Estado. Ellos mismos no lo consideran aplicables ni materia de discusión, para el accionar que tienen dentro del territorio provincial.

En diálogo con el programa Nada Secreto, de Radio Universidad, el responsable de Sol Puntano Miguel Lombardi, señaló que “esto es porque la Provincia no tiene una cantidad de bodegas a las cuales nosotros podamos recurrir para que hagan nuestro vino. Sol puntano no tiene una bodega y tenga en cuenta que por la zona en las que estamos las pocas bodegas que hay en la provincia todas vinificando sus propios viñedos. Recurrimos a Los Coros que nos presta este servicio porque tiene espacio para utilizar sus maquinarias” le dijo el funcionario al periodista Mario Otero.

“Nosotros le pagamos un servicio que es un precio de mercado. Todas las bodegas cobran lo mismo. En la provincia no hay otra bodega que lo pueda hacer. Ninguna otra bodega tiene capacidad hoy para tomar nuestra uva y cosecharla” argumentó el responsable de Sol Puntano.

Ante la insistencia e incredulidad del entrevistador, Lombardi manifestó: “Acá no hay ningún beneficio, con nuestro vino no van a ganar plata. No pagamos ni un peso más, ni un peso menos. Quizás tengamos la pequeña ventaja que podemos financiarlo, el beneficio lo tenemos nosotros y no ellos. No creo ellos estén ganando plata, porque es muy poco vino” graficó.

Lombardi contó que esta es la segunda cosecha -la primera fue en 2014- y que para esta oportunidad el plan es llegar a unas 500 botellas de un blend de Malbec y Cabernet para ser comercializado. “Vamos a ser certificados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura para obtener el registro comercial y se pueda vender en los comercios. Son procesos muy largos. Son vinos de prueba, no salen a competir” concluyó el funcionario provincial.

Según el sitio especializado WineOn “el origen de Los Coros de Payné, perteneciente al Grupo Payné, es un emprendimiento de la familia Rodríguez Saá, que comenzó su actividad vitivinícola en el año 2012. Cuenta con unas 50 hectáreas de viñedos cerca de la localidad de Beazley, en San Luis, e inició su primera vinificación de volumen en Bodega propia con las variedades Malbec, Syrah y Cabernet Sauvignon”.

Los negocios siguen quedando en la familia, pasan los años, cambian los procesos de producción pero las patas que sacan el jugo, siguen siendo las mismas.