Adolfo escapó frente al pedido de justicia de una madre

El Senador no respondió mientras la madre de Brenda Arias clamaba por justicia. La mujer lleva casi 8 años de lucha, ni Alberto ni Adolfo se comprometieron con el caso que recuerda al de María Soledad Morales.

Villa del Carmen pasó de ser un lugar en el que suceden pocas cosas extraordinarias, a transformarse en la localidad que esconde un brutal asesinato, el de Brenda Arias que aún está impune y que tiene a su madre buscando justicia. El pedido desesperado de Norma “Negrita” Garayalde llegó a lo más alto del poder. Un vídeo muestra a la mujer que cae ante Rodríguez Saá, parece ser que el peso de tantos años de lucha es una mochila muy grande para la salud resquebrajada de Norma, las imágenes también evidencian cómo la fuerza de una madre la lleva a ponerse de pie y a no abandonar el pedido de justicia por más que uno de los hombres con más injerencia en esa solicitud, escape dentro de un lujoso auto importado.

En los últimos días circuló un video en el que Norma le grita su desesperado pedido de justicia a Rodríguez Saá, el legislador sólo parece preocuparse por la persona que graba las imágenes mientras sale rápidamente del lugar en su auto Mercedes Benz. La mujer vive un calvario desde julio de 2009 cuando su hija Brenda salió de su casa en Villa del Carmen, estuvo desaparecida 18 días y apareció su cuerpo calcinado.

“Me lo crucé de casualidad”, contó la mujer a Nino Romero sobre su encuentro con Rodríguez Saá en pleno centro de la ciudad de San Luis. “Veo que sale del hotel y le grito: Adolfo, Adolfo y le empecé a pedir justicia, mi desesperación era verlo, que entendiera, no le pedí nada a cambio, solo la justicia. Hasta cuando me van a tener así”, describió la mujer que padece una grave enfermedad desde hace un año y medio.

“Una vez veo que Alberto estaba en el programa de Mirtha Legrand y lo escuché criticar a Cristina Fernández por no recibirlo, le pedí que me atendiera ya que se quejaba de la Presidente, y yo era una Madre del Dolor. Me recibió, salió por medios y después si te he visto no me acuerdo. Este es un caso como el de María Soledad Morales. Hace 8 años que Alberto no se acuerda de mi hija. Los únicos que pueden hacer algo acá son los hermanos Rodríguez Saá”.

Norma asegura que tiene dudas sobre las pericias que le practicaron al cuerpo de Brenda, “hicieron un ADN al cuerpo calcinado que me dejó muchas dudas, el sobre que me dieron estaba abierto, el médico Giboín me dijo que lo abrieron porque supuestamente estaba adentro la boleta de pago. No me cierra el ADN”.

La mujer apuntó a la policía, “ellos saben quién la mató, lo que pasó. La policía está involucrada en la muerte, la Comisión de Investigación sabe quién la mató y protege a la institución”.