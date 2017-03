“RODRÍGUEZ SAÁ NO TIENE TEMOR EN INVENTAR DENUNCIAS PARA PERSEGUIR A LOS OPOSITORES COMO POGGI”

El ex fiscal federal y ex secretario de Justicia de la Nación, doctor Pablo Lanusse, declaró hoy que “esta causa absurda que ha inventado torpemente el gobierno de Alberto Rodríguez Saá contra el diputado nacional y ex gobernador Claudio Poggi, la vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que la sociedad de San Luis sepa contundentemente que la administración de los hermanos Rodríguez Saá no tiene temor en inventar denuncias falsas para perseguir a los opositores y para proscribirlos, y lo que tienen que pensar los ciudadanos de San Luis es que si son capaces de hacer esto contra un diputado nacional y ex gobernador, lo pueden hacer mucho peor con cualquier vecino que en algún momento pretenda hacer valer sus derechos, porque ellos son capaces de inventar cualquier acusación en una actitud propia de los gobiernos feudales”.

Lanusse junto al doctor Ricardo Endeiza son los abogados defensores de Claudio Poggi en una denuncia realizada por el gobierno provincial por supuestas irregularidades cometidas con las escrituras de dos planes de viviendas, acusación que los letrados calificaron de “absurda”.

Lanusse y Endeiza estuvieron ayer en los Tribunales de San Luis haciendo distintas presentaciones “porque es la voluntad del ex gobernador Poggi colaborar con la justicia como lo fue desde el primer momento que se enteró de las acusaciones en su contra, ya que sabe de su absoluta inocencia y de la persecución, la mendacidad y la falsedad con que se construyó rebuscadamente un hecho que es absolutamente lícito, normal y regular en el sentido de algo cotidiano”, declararon a la prensa. “Lo que se le pretende imputar torpemente a Poggi desde el gobierno de Alberto Rodríguez Saá es que en las escrituras de los planes de viviendas intervinieron escribanos particulares y no la escribanía de la provincia”, explicó el doctor Lanusse.

Resaltó que “hemos logrado que se acompañen a la causa 16 copias de escrituras de los años 1995 y 1996, cuando era gobernador Adolfo Rodríguez Saá, y todas están firmadas por escribanos particulares”.

“Además hay dos decretos de Adolfo que también fueron aportados a la causa, donde él como titular del Ejecutivo provincial autoriza a firmar las escrituras traslativas de dominio con la participación de escribanos particulares, no con la participación de los escribanos de gobierno, que es lo que le quieren imputar a Poggi”.

El letrado enfatizó: “entonces lo que hicieron los Rodríguez Saá es lo que le atribuyen ahora como ilícito, como delictivo al ex gobernador Poggi, pero ellos hicieron exactamente lo mismo”.

Agregó “por eso decimos que es una actuación regular lo que hizo el ex gobernador Poggi, o sea, hizo lo mismo que hicieron los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá en distintas etapas cuando fueron gobernadores, entonces ¿si ellos lo hicieron está bien y si lo hizo Poggi está mal?, se preguntó Lanusse.

“La administración Rodríguez Saá tristemente olvida los actos que ellos hicieron años atrás, y tenemos en claro que lo que pretenden es ensuciar la imagen y perseguir al diputado Poggi que no cometió ningún ilícito”.

Informó que “hemos hecho un nuevo pedido de prueba que es para presentar una nueva escritura, y en esa nueva escritura va a intervenir, va a aparecer un personaje que ha sido fundamental en esta denuncia contra Poggi y que es el escribano adjunto del gobierno provincial, Mario Noé Estevez hijo”.

“Vamos a probar” sostuvo Lanusse, “que él como escribano privado, particular, no como escribano de gobierno, participó y firmó la entrega de viviendas con el gobierno de la provincia, y lo que él le presentó a Alberto Rodríguez Saá como presunta conducta ilícita de Poggi, resulta que lo hizo él también y como escribano particular”.

“Mario Noé Estevez (hijo) actuó como el alumno perfecto: le avisó a la maestra que el compañerito Poggi estaba haciendo algo indebido, y se olvidó que él también había tirado tizas al pizarrón”.

Sostuvo que “me da tristeza explicar un hecho absurdo que promueve la administración Rodríguez Saá contra un adversario político, porque esa es la verdad que hay detrás de todo esto”.

La Fiscalía de Estado de San Luis cuando hizo la denuncia nunca más la movilizó y ofreció un testigo solamente que es Mario Noé Estevez (tercero), que es hijo del escribano adjunto del gobierno de San Luis.

“Si el juez dispone que este testigo vaya a declarar, le vamos a preguntar al hijo del actual escribano adjunto, si la provincia denuncia como delictivo al señor Poggi, de acuerdo a las pruebas existentes, su papá al hacer lo mismo que se lo acusa a Poggi ¿cometió delito?”.

“Han sido tan torpes en esta persecución con ganas de proscribir a Poggi, que se han olvidado hasta de sus propios actos”, señaló Lanusse.

En su contacto con los medios, Lanusse también abordó otros temas de la actualidad nacional ratificando que desde su punto de vista el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene las manos manchadas con la sangre del asesinado fiscal Alberto Nisman, elogió al Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, reconoció que en la justicia federal se están produciendo cambios positivos para el país, y criticó a la procuradora Gils Carbó.

Hablando de la causa Nisman reiteró que “el gobierno de Cristina tiene las manos manchadas con la sangre de un fiscal de la Nación, que 4 días antes de su muerte había denunciado a la Presidente y algunos integrantes de su gabinete por la firma del convenio con la república islámica de Irán, y su fallecimiento entorpeció el funcionamiento de la justicia federal”.

Acusó a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, señalando que “parece que no se ha dado cuenta de la importancia de la causa del asesinato de Nisman, ya que por ejemplo le asignó un solo contrato o sea una sola persona al fiscal Taiano para seguir con las actuaciones encomendadas por el Juez Ercolini, quien se encuentra a cargo de la investigación en estos momentos”.

Aseguró que “alguien sabe que pasó”, recordando que el 14 de enero del 2015 el fiscal Nisman hizo lo que tenía que hacer ante la justicia por sospechar la comisión de un delito por parte de la Presidenta de la Nación y varios funcionarios, y a partir de ahí, el 18 de enero del 2015 lo mataron, lo denostaron, lo agraviaron, lo quisieron ensuciar sin importarle su familia y sus dos hijas”.

“No les importó nada, actuaron como un perro con la cola metida entre las patas, porque habían cometido un gravísimo error”, imputó.

Refiriéndose al actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, calificó como “excelente la elección del presidente Macri de este funcionario, a quien le tengo un enorme respeto y afecto personal”.

Indicó que “en la justicia federal se están notando cambios positivos, como por ejemplo que un fiscal pueda pedir que investiguen a un Presidente de turno que tiene un poco más de un año de gestión y no aparezca muerto a los 4 días como sucedió con Nisman, es un cambio sustantivo”.

Sostuvo Lanusse que “la justicia federal está mejor, se percibe claramente, hay otro aire distinto al que respirábamos en los años 2013, 2014 y 2015 que era asfixiante pero no sólo en Comodoro PY sino en toda la sociedad”.

Relató vivencias personales señalando que el 10 de diciembre del 2015, pudo percibir que se volvió a caminar por las calles sin tensiones, “una sensación que también tuve después del voto no positivo del entonces vice presidente Julio Cobos”.

Sobre este punto amplió sus conceptos aseverando que “si bien forma parte de una concepción despótica del poder, el matrimonio Kirchner le tendría que agradecer de por vida a Julio Cobos, porque con su voto salvó a la sociedad argentina de entrar en una espiral de violencia terrible, pero como ellos no aceptaban ni acepta Cristina el no aplicando el binomio amigo-enemigo, Cobos pasó a ser un enemigo”.

Añadió que” la sociedad argentina le debe un reconocimiento a Julio Cobos, que la pasó mal esa noche, muy mal, el Presidente del Senado se tuvo que asegurar dónde estaba su familia antes de emitir su voto porque estaba muy preocupado y la situación era muy difícil”.

Lanusse enfatizó que “la sociedad argentina votó en el 2015 si queríamos ir a un proyecto como Venezuela o si intentábamos recuperar el camino de la libertad, la pluralidad, donde la diferencia de pensar distinto no sea motivo para perseguir a alguien, como le está pasando en San Luis al diputado nacional Poggi por parte de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá”.

Declaró el ex fiscal que “la sociedad argentina no quiere más la conflictividad, sino el diálogo, el consenso, que la respeten, está cansada de la gente que llega y se enquista en el poder”.