COMIENZO DEL CICLO LECTIVO A MEDIAS EN SAN LUIS

Posted by Radio Dimension

Varios establecimientos no pudieron dictar clases por problemas edilicios.

Si bien en San Luis el ciclo lectivo comenzó “normalmente”, varias escuelas no pudieron dictar clases por severos problemas edilicios que ponían en peligro tanto a los alumnos como al personal docente y escolar, por lo tanto fue una normalidad relativa.

No debemos tener en cuenta únicamente a la ciudad capital o a Villa Mercedes como medición, sino a toda la provincia, y nos encontraremos con un listado importante de escuelas que realizaron el acto de inauguración del ciclo lectivo, pero no permanecieron en el lugar para comenzar con el dictado de las clases.

El listado está oculto en el Ministerio de Educación y principalmente en el área de Infraestructura, que es al lugar que los directivos escolares dirigen sus informes y reclamos.

Pero por ejemplo, hoy no pudieron comenzar a dictar clases dos escuelas en Buena Esperanza, si bien se tomaron los exámenes y se realizó el acto inaugural del año escolar.

Tampoco hubo clases en la escuela 17 de Santa Rosa del Conlara, donde algunos indicaron ante consultas periodísticas que volverían a la normalidad recién a fines de este mes. Ojalá sea antes.

En la escuela Mitre de la ciudad de San Luis un grupo de padres se ha organizado para reclamar un lugar digno para los alumnos “porque de afuera se ve pintadito y hermoso, pero adentro son los problemas”, señalaron los tutores, y hay mucho más…

La escuela 27 Saturnino González Camarero del barrio Rawson Nuevo se encuentra en obra y el secundario tuvo clases, pero el primario no.

Hay problemas edilicios que se están solucionando, pero también son muchos los que permanecen sin atender y ponen en riesgo la salud de quienes asisten a esos establecimientos.

Sería saludable que el área de Infraestructura del Ministerio de Educación diera respuestas claras a los petitorios, para que los docentes de las escuelas sepan cómo actuar.

No están preparados en el Ministerio por supuesto para la atención de todos los pedidos a la vez. Pasaron diciembre, enero y febrero. Se podrían haber solucionado varios inconvenientes. No fue así. Todo fue mejorar las fachadas. Pero ahora existe la urgencia de elaborar un calendario de soluciones y no dejar que las escuelas se sigan viniendo abajo.

Usemos una palabra que se quiere imponer en el sistema educativo provincial: generativas, escuelas generativas. Generemos también soluciones para que los alumnos estudien en lugares dignos. Soluciones generativas.